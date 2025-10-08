كرة السلة، اليوم ختام الدورة المجمعة الأولى لدورى المرتبط

كرة السلة، تقام اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات الدورة المجمعة الأولى لبطولة الدورى الممتاز أ رجال، والمرتبط تحت 18 سنة لكرة السلة.

ومن المقرر أن يلتقى طلائع الجيش مع الأولمبى، الأهلى مع سموحة، الشمس مع بتروجت، الاتحاد السكندرى مع هليوبوليس، ألعاب دمنهور مع الطيران.

كما يلتقى الزمالك مع المصرية للاتصالات، والقناة مع الزهور، وسبورتنج مع الجزيرة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدورى، أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجارى، على أن يقام دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، بينما يقام الدور ربع النهائي يومى 18 و31 من نفس الشهر.

وتقام البطولة بمشاركة 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، تضم المجموعة الأولى فرق الأهلى، سموحة، طلائع الجيش، والأولمبي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق الاتحاد السكندري، هليوبوليس، الشمس، وبتروجت.

وفى المجموعة الثالثة الزمالك، المصرية للاتصالات، العاب دمنهور، والطيران، وفيما يخص المجموعة الرابعة فيقع بها أندية سبورتنج، الجزيرة، القناة، والزهور.

وتقام مباريات الدورة المجمعة الأولى أيام 6 و7 و8 أكتوبر، بينما تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 15 و16 و17 من الشهر نفسه.

وتلعب مباريات دور الـ16 يوم 21 أكتوبر لمباريات الذهاب و24 أكتوبر لمباريات العودة، على أن يقام الدور ربع النهائي يومي 18 و31 من نفس الشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.