كرة السلة، الأهلي يستعد لإعلان تجديد عقد إيهاب أمين

كرة السلة، يستعد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإعلان تجديد تعاقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، لمواسم إضافية.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي مؤخرا في إقناع إيهاب أمين بتجديد تعاقده مع الفريق، بعد مشوار طويل من المفاوضات.

ويعد إيهاب أمين واحدًا من أبرز وأهم اللاعبين في كرة السلة المصرية، وساهم في فوز النادي الأهلي بعدد كبير من البطولات والألقاب.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال ساعات عن تجديد تعاقد إيهاب أمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.