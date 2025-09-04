الخميس 04 سبتمبر 2025
كرة السلة، الأهلي يستعد لإعلان تجديد عقد إيهاب أمين

إيهاب أمين، فيتو
كرة السلة، يستعد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لإعلان تجديد تعاقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة الحمراء، لمواسم إضافية.

ونجح مسؤولو النادي الأهلي مؤخرا في إقناع إيهاب أمين بتجديد تعاقده مع الفريق، بعد مشوار طويل من المفاوضات.

ويعد إيهاب أمين واحدًا من أبرز وأهم اللاعبين في كرة السلة المصرية، وساهم في فوز النادي الأهلي بعدد كبير من البطولات والألقاب.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال ساعات عن تجديد تعاقد إيهاب أمين.

