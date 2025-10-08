«العدل» يكشف لـ«فيتو» محاور خطة الحزب وأعداد مرشحيه في انتخابات مجلس النواب

قال معتز الشناوي، الكاتب الصحفي، والمتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن مرشحي الحزب في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، والمنوفية، إلى جانب محافظات الصعيد وفي مقدمتها أسيوط وسوهاج سيتقدمون بأوراقهم مع فتح الباب رسميا لانتخابات مجلس النواب.

خطة حزب العدل لانتخابات مجلس النواب 2026

وأوضح الشناوي في تصريح خاص لـ «فيتو» أن الهيئا العليا لـ حزب العدل أقرت خطة تستهدف خوض المنافسة بعدد يتراوح بين 50 إلى 60 مرشحًا على المقاعد الفردية والقائمة، بما يضمن حضورًا متوازنًا وتمثيلًا عادلًا للحزب في مختلف الدوائر.

وأكد المتحدث الرسمي أن الحزب يضع في اختياراته الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين كمعايير أساسية في نائب المجلس القادم، مشيرًا إلى أن هدف حزب العدل لا يقتصر على المنافسة من أجل المقاعد، بل يسعى إلى توسيع مساحة المشاركة السياسية الجادة، وإعلاء صوت العقل والإصلاح في الحياة البرلمانية المقبلة

وأكد الشناوي أن «العدل» يلتزم في اختياراته بمعايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين، وأن هدفه ليس المنافسة من أجل المقاعد فقط، بل من أجل توسيع مساحة المشاركة السياسية الجادة، وإعلاء صوت العقل والإصلاح في الحياة البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن عملية اختيار المرشحين مرت بمراحل دقيقة من النقاش والتقييم داخل مؤسسات الحزب، حيث جرى التركيز على السيرة الطيبة، والكفاءة، والقدرة على التواصل مع الشارع، مؤكدًا أن الحزب يقدم نماذج قادرة على العمل البرلماني الجاد وخدمة الناس بضمير ومسؤولية.

قدرات الوجوة الجديدة في حزب العدل

كما أكد الشناوي أن حزب العدل يراهن على وجوه جديدة تمثل مختلف فئات المجتمع، من الشباب والنساء وأصحاب الهمم، مشددًا على أن هذا التنوع يعكس قناعة الحزب بأن التمثيل الحقيقي هو أساس العدالة والمواطنة ومرشحي الحزب يدخلون المنافسة بإرادة صادقة ليكونوا صوت الناس الحقيقي داخل المجلس.

واختتم الشناوي تصريحه بالتأكيد على أن حملة الحزب الانتخابية في مجلس النواب ستقوم على النزاهة والمنافسة الشريفة، وأن هدف «العدل» ليس مجرد مقاعد في البرلمان، بل المشاركة في بناء دولة حديثة تقوم على المساواة والحق والشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.