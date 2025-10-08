الأربعاء 08 أكتوبر 2025
زحام أمام محكمة الإسكندرية لتقديم أوراق الترشح في انتخابات النواب

شهدت محكمة شرق الإسكندرية توافد راغبي الترشح  لتقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد إجراء الكشف الطبي، وسط إجراءات تنظيمية.

ويستمر تلقى الطلبات لمدة 8 أيام اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر وتقدم الطلبات يوميا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

وكان قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، القرار رقم 44 لسنة 2025 بتشكيل لجان ومهام متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس، ومنها تلقى طلبات الترشح لمدة ( ثمانية أيام ) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر.

وكذلك التأكد من استيفاء المستندات اللازمة وتسليمها إلى لجان فحص طلبات الترشح وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2025 بشأن فتح باب الترشح وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب.

على أن يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بكشف أسماء المترشحين المقبولين بنظامي الفردي والقوائم عند عرضهما بمعرفة لجنة فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح.

ويتم إعلان القائمة النهائية لمرشحي النظامين الفردي والقوائم في مكان ظاهر أمام مقر المحكمة الابتدائية المختصة، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، وذلك بعد انتهاء فترة الفصل في الطعون وتمام تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

