استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية، وزير الرياضة يعقد اجتماعا تحضيريا بحضور إدريس

دورة الألعاب الأفريقية 2027، عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا تحضيريا للانتهاء من مذكرة التفاهم بين كل من اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، الاتحاد الافريقي السياسي، وذلك استعدادا لاستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027.

حضر الاجتماع السيد مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، حيث قاد الوزير حوارًا مثمرًا أسفر عن تقريب وجهات النظر وتأكيد التنسيق الكامل بين الجانبين.

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أنه عمد على الانتهاء من جميع الخلافات بين اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، واتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، وذلك قبل البدء في الشروع لتنظيم استضافة مصر لدورة الألعاب الأفريقية 2027، لتذليل جميع العقبات أمام استضافة مصر للبطولة وخروجها بالمظهر اللائق بمصر والقارة الأفريقية.

