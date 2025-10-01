الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأولمبية تنظم ورشة عمل لتعزيز أمن وحماية اللاعبين

جانب من ورشة العمل،
جانب من ورشة العمل، فيتو

واصلت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس الإدارة سلسلة ورش العمل الخاصة بتثقيف المدربين واللاعبين من مختلف الاتحادات الرياضية الأولمبية.

وشهد ورشة العمل الرابعة التي  أقيمت اليوم مباحثات وترتيبات ومحاضرات خاصة بأمن وحماية اللاعبين.

جاءت ورشة عمل اليوم على ثلاث فترات ؛ المحاضرة الأولى كانت بعنوان: تعريف حقوق اللاعبين أثناء ممارسة الرياضة وحاضر خلالها الدكتور حسين السمري أستاذ الإدارة الرياضية والمدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية والمحاضرة الثانية كانت بعنوان: تعريف السلوك المنافي لحقوق اللاعبين وحاضر الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.. والمحاضرة الثالثة بعنوان: الفئات الخاصة وحمايتها وحاضر خلالها الدكتورة ماهينور سامح.
 
وقال الدكتور حسين السمري أن الورشة القادمة ستكون عن الوقاية من الإصابات والأمراض يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل وستكون على ثلاث فترات أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللجنة الأولمبية ياسر إدريس الاتحادات الرياضية حسين السمري حسن كمال

مواد متعلقة

ياسر إدريس يستقبل نائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية لتفعيل شراكة رياضية

رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الأهلي والزهور والشمس على نجاح الجمعيات العمومية

اللجنة الأولمبية تتسلم قوائم المنتخبات المشاركة في دورة التضامن الإسلامي

الإشراف على الاتحادات، تفاصيل اختصاصات اللجنة الأولمبية بتعديلات قانون الرياضة

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يفوز 4-1 علي أتلتيك بلباو

يوفنتوس يفلت من خسارة مذهلة أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتأخر أمام فياريال 0/1 في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، دورتموند يتقدم بهدف أمام أتليتك بلباو بالشوط الأول

ترقب بالشارع المصري لموعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

أرسنال يفوز على أولمبياكوس 0/2 في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، باريس يخطف فوزا قاتلا أمام برشلونة في الجولة الثانية

في غياب مرموش، موناكو يخطف تعادلا قاتلا من مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

جنيهان ارتفاعا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الصويا والذرة، تباين أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم النعش في المنام وعلاقته باستقرار الحياة المهنية والمالية

اختلف فيها العلماء، ما المقصود بـ «الكتاب المسطور» في سورة الطور؟

عمرو الورداني: انتصارات 6 أكتوبر مدد رباني للأمة ( فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads