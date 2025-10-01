الأولمبية تنظم ورشة عمل لتعزيز أمن وحماية اللاعبين

واصلت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس الإدارة سلسلة ورش العمل الخاصة بتثقيف المدربين واللاعبين من مختلف الاتحادات الرياضية الأولمبية.

وشهد ورشة العمل الرابعة التي أقيمت اليوم مباحثات وترتيبات ومحاضرات خاصة بأمن وحماية اللاعبين.

جاءت ورشة عمل اليوم على ثلاث فترات ؛ المحاضرة الأولى كانت بعنوان: تعريف حقوق اللاعبين أثناء ممارسة الرياضة وحاضر خلالها الدكتور حسين السمري أستاذ الإدارة الرياضية والمدير التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية والمحاضرة الثانية كانت بعنوان: تعريف السلوك المنافي لحقوق اللاعبين وحاضر الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية.. والمحاضرة الثالثة بعنوان: الفئات الخاصة وحمايتها وحاضر خلالها الدكتورة ماهينور سامح.



وقال الدكتور حسين السمري أن الورشة القادمة ستكون عن الوقاية من الإصابات والأمراض يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر المقبل وستكون على ثلاث فترات أيضا.

