في ذكرى رحيله، شادي عبد السلام عبقري السينما المصرية الذي سبقه الزمن ورفض أن يساوم على التاريخ

شادى عبد السلام، مخرج مصرى صعيدى وصل إلى العالمية، بدأ حياته الفنية مصمما للديكور، فيلم المومياء كشف عبقريته، بداياته فى السينما مع صلاح أبو سيف، سمى بالمخرج الفرعون لاهتمامه بتاريخ الفراعنة، كما لقب بالعبقرى الراهب، رحل فى مثل هذا اليوم عام 1986 قبل أن يكمل تصوير أخناتون.

ولد المخرج العالمى شادى محمد محمود عبد السلام الصباغ ـ الشهير بـ شادى عبد السلام ـ عام 1930 بالمنيا حيث الآثار الفرعونية والإسلامية والقبطية ومدينة آتون التي عبدت الإله الواحد، والده يعمل محاميا، انتقل إلى الإسكندرية وتخرج في مدرسة فيكتوريا كوليدج، وسافر إلى إنجلترا لدراسة المسرح، وعاد ليلتحق بكلية الفنون الجميلة قسم الديكور، وبعد التخرج عمل أستاذا بمعهد السينما قسم الديكور وتصميم الملابس.

تصميم بدل الرقص كانت البداية

بدأ المخرج شادى عبد السلام حياته الفنية أوائل الخمسينيات مصمما للديكور، فعمل مساعدا للمهندس رمسيس واصف وفى تلك الفترة اختارته الراقصة تحية كاريوكا لتصميم بدل الرقص لها، ثم بدأ عمله مهندسا للديكور.

المخرج شادى عبد السلام



حصل المخرج شادى عبد السلام على شهرة عالمية كبيرة في الخارج أكثر منها في مصر، بسبب منع عرض أعماله في مصر لاصطدامها مع الرقابة على المصنفات، والتي كانت تصل إلى المنع لسنوات طويلة، بالرغم من عالمية أعماله وحصوله على جوائز عالمية بشأنها.

متفرج على فيلم الفتوة

عن بداياته الفنية يقول المخرج العالمى شادى عبد السلام: “لم أخطط لحياتي لأكون مخرجا، بل كنت وأنا شاب أهوى الرسم والديكور، ومن هنا بدأت دراستى للعمارة إعجابا بأستاذى الفنان حسن فتحى، أما الفن فهذه قصة أخرى بدأت عند صلاح أبو سيف، يوم طرقت باب بيت المخرج الكبير صلاح أبو سيف عام 1957 وكان جارا لى في الزمالك، وقلت له أريد أن أعمل في السينما، رحب بى وأصبحت ظلا له في الاستوديو يوميا، وأثناء تصوير فيلم "الفتوة" كنت شبه متفرج فقط، ثم عملت معه مهندس ديكور فى أفلام: الوسادة الخالية، الطريق المسدود، أنا حرة.

مع أحمد مرعى أثناء تصوير المومياء



وكانت المحطة الثانية للمخرج شادى عبد السلام عام 1961 فى ديكور فيلم "الناصر صلاح الدين" عندما بدأ إخراجه عز الدين ذو الفقار، وبوفاته توقف شادى عن العمل بالفيلم بعد أن تولاه يوسف شاهين وتوالت بعدها ديكورات الأفلام مع أغلب المخرجين فى ذلك الوقت.



يرجع الفضل إلى المخرج روسيللينى في اتجاه شادى عبد السلام إلى إخراج الأفلام الروائية فكتب سيناريو فيلم "المومياء" وعرضه عليه، الذى عرضه بدوره على وزير الثقافة ثروت عكاشة، فأعجب به وضم السيناريو إلى مشاريع مؤسسة السينما، ولم يخرج إلى النور إلا عام 1975، ولذلك استغرق اعداد الفيلم إعداده ست سنوات، ورفضته الرقابة بحجة أنه يحارب القومية العربية، بالرغم من أنه عرض في جميع أنحاء العالم، وعرضته مصر بعد خمس سنوات من إنتاجه.

منع عرض جيوش الشمس



قدم المخرج شادى عبد السلام مجموعة من الأفلام التسجيلية منها: شكاوى الفلاح الفصيح، آفاق 1972، نصر أكتوبر 1973، جيوش الشمس الذى منع عرضه حتى الآن، كرسى توت عنخ آمون، الأهرامات وما قبلها وغيرها.



وبعد نجاح أفلام شادى عبد السلام التاريخية والتسجيلية بدأ فى إخراج فيلم “إخناتون إله التوحيد” وظل يبحث أكثر من 15 عاما عن منتج له، ولم يهتم أحد بالقصة، وفى نفس الوقت عرضت عليه جميع دول العالم أن تنتج له الفيلم، لكنه رفض وكان يقول "أخناتون" لابد أن يكون مصريا ولن أساوم في تاريخ الوطن.

رفض عرضا امريكيا

كما رفض شادى عبد السلام عرضا أمريكيا كان يريد إظهار إخناتون زنجيا أسود، ورفض عرضا كنديا لجعله فيلما سياحيا، حتى إسرائيل عرضت عليه إنتاج الفيلم ولكنه رفض أيضا، لكن لم يمهله القدر لتحقيق حلمه بإخراج فيلم إخناتون، ولم يصور إلا نصف مشاهد الفيلم،

أخناتون حلم لم يكتمل



عمل شادى عبد السلام في عدة وظائف بوزارة الثقافة، فعمل مديرا لمركز الأفلام التجريبية، وفي عام 1985 أجري الأطباء للمخرج شادى عبد السلام عملية جراحية لاستئصال ورم سرطان البروستاتا لكنه طرد أفكار المرض بعد أن تحسنت صحته ليبدأ الاستعداد للفيلم التاريخى "إخناتون"، لكن لم يمهله القدر لتحقيق حلمه ليرحل اثناء أثناء تصوير فيلمه أخناتون في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر 1986.



