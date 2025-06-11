هنري بركات.. شيخ المخرجين وأغزرهم إنتاجًا.. أخرج أكثر من مائة فيلم رومانسي وكوميدي.. رفض أفلام الأكشن واعتبرها مروجة للعنف.. وهذا ما قاله عنه صلاح أبو سيف

هنري بركات، لقب بشيخ المخرجين، من أكثر مخرجي الزمن الجميل تقديما للأفلام السينمائية جمعت أفلامه بين الكوميديا والرومانسية الراقية، فقد تعدت أفلامه 100 فيلما خلال مسيرة فنية امتدت من الأربعينيات وحتى التسعينيات، اختاره المخرج الفرنسي العالمي جورج سادول أحد أهم صناع اللغة السينمائية أثناء زيارته لمصر عام 1965 خاصة في مشهد الولادة بفيلم "دعاء الكروان "، ورحل عام 1997.

عرف المخرج هنري بركات بالمخرج الرومانسي لأنه لم يقدم خلال مسيرته الفنية أفلاما من الأكشن التي كان يسميها أفلام العنف وكان لا يحبها فهو بحق المخرج الرومانسي، وكان يحب النهايات السعيدة، حتى إنه غير من نهاية فيلم حسن ونعيمة إلى زواج الاثنان وانتصار الحب.

رأى صلاح أبو سيف

قال عنه صديق عمره المخرج صلاح أبو سيف:هنري بركات ملوش ماسكة ففي كل فترة من فترات مشواره كان يقدم نوعية مختلفة من أفلامه لكنها جميعها تسير وفقا للمنطق.

المخرج هنرى بركات



ولد هنري بركات في مثل هذا اليوم 11 يونيو عام 1914 بحي شبرا لأسرة لبنانية، ودرس الحقوق في مصر ثم الإخراج السينمائي في فرنسا، وعاد ليبدأ مشواره الإخراجي كمساعد مخرج عام 1935، ثم عمل مونتيرا مع المخرج أحمد بدرخان في فيلم " انتصار الشباب " بطولة فريد الأطرش وأسمهان، وفي عام 1941 أكمل إخراج فيلم " العريس الخامس " عند مرض مخرجه أحمد جلال، وكانت المنتجة آسيا أول من منحت المخرج هنري بركات فرصة الإخراج في فيلم "الشريد " عام 1942 قام بعدها بتأسيس شركة إنتاج مع شقيقه الأكبر.

أفلام عن قصص أدبية

اهتم هنرى بركات بالنصوص الأدبية فقدم أعمالا للأدباء توفيق الحكيم (يوميات نائب فى الأرياف، ليلة الزفاف) وطه حسين (الحب الضائع، دعاء الكروان )، إحسان عبد القدوس (في بيتنا رجل) ولطيفة الزيات (الباب المفتوح)، يوسف إدريس (الحرام )، يوسف السباعي (اذكريني، شيء في حياتي) وغيرها.

أشهر فيلمين لقصة واحدة



كما قدم أفلاما غير مأخوذة عن روايات مكتوبة للسينما بشكل مباشر وبرع في تقديمها لدرجة أنه قدم فيلمين بينهما أربعة عشر عاما لقصة واحدة كان يعشق مؤلفها ألكسندر ديماس "الكونت دي مونت كريستو "فقدم للقصة فيلم "أمير الانتقام" بطولة أنور وجدي عام 1950، "أمير الدهاء "بطولة فريد شوقي عام 1964.

شعبان تحت الصفر

وكما أن لــ هنري بركات أفلاما من أجمل ما يكون، كان له أيضا أفلاما تجارية صرفة فقدم فيلم "شعبان تحت الصفر، كما أنه استطاع بتقديمه يونس شلبي في فيلم " العسكري شبراوي " ان يكون سببا في سقوط فيلم الدرجة الثالثة لسعاد حسنى وأحمد زكي.



هنري بركات من أكثر المخرجين تعاونا من سيدة الشاشة فاتن حمامة التي كانت تقول إنها كانت ترتاح للعمل معه لوجود تفاهم كبير بينهما أثناء التصوير حتى إنه أخرج لها 19 فيلما على مدى أـكثر من خمسين عاما هي من أروع ما قدمته فاتن حمامة تقول عنه: هنري بركات يملك شخصية مميزة فهو صاحب طبع هادئ يتفهم حالة الفنان ويقدرها وكانت تجمعنا علاقة صداقة وأخوة فكان عارف الكادرات اللي تخلي شكلي أجمل وملامحي أرق.

فاتن وبركات و19 فيلما فى السينما



من الأفلام التي قدمها هنري بركات لفاتن حمامة حتى لقبه النقاد بمخرج فاتن حمامة: وكان أول عمل جمعهما فيلم "العقاب" عام 1948 تأليف بديع خيري وبطولة فاتن حمامة وزوزو ماضي وكمال الشناوي ومحمود المليجي، ارحم دموعي عام 1954، حتى نلتقي عام 1958، دعاء الكروان عام 1959، الباب المفتوح عام 1963، الحرام عام 1965، شيء في حياتي عام 1966، الخيط الرفيع عام 1971، ليلة القبض على فاطمة عام 1984.

الأغنية ضرورة لنجاح أي فيلم

اهتم المخرج هنري بركات بالأفلام الغنائية، فقدم مجموعة كبيرة منها كانت سببا في شهرة مطربي هذا الزمن، فقدم فيلم ماتقولش لحد مع فريد الأطرش وسامية جمال، وموعد غرام مع عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة، وهو يرى أن الأغنية هي ضرورة تجارية لنجاح أي فيلم في فترة من الفترات ودون حتى أن يكون لها مبرر درامي واضح، فهو يرى أن الأغنية هي الفن الشعبي الأول بين الناس فهم يقدمون الأغنية على كل شيء ومن هنا نجحت أفلام فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وصباح ومحمد فوزي وهدى سلطان وغيرهم.

بركات في عدة تكريمات دولية



وحصل المخرج القدير هنري بركات على جائزة الدولة في الفنون عام 1995 كما كرم في العديد من المهرجانات الدولية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.