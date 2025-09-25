إحالة مديرة مدرسة للتحقيق بسبب قرار غلق الأبواب مبكرا بالغربية

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية إحالة مديرة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية للتحقيق بعد إصدارها تعليمات بغلق أبواب المدرسة في السابعة صباحًا ومنع الطالبات المتأخرات بعد تحية العلم من الدخول.

وكانت المديرة قد نشرت عبر الصفحة الرسمية للمدرسة بيانًا أوضحت فيه قرارها بعدم السماح لأي طالبة بالدخول بعد السابعة صباحًا دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية وهو ما اعتُبر مخالفة إدارية دفعت منى عطا مدير الإدارة التعليمية لرفع الأمر إلى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية والذي أصدر قرارًا بإحالتها للتحقيق.

وفي سياق متصل نشرت المدرسة بيانًا آخر عبر صفحتها على "فيس بوك" أكدت فيه أن مسألة منع دخول الهواتف المحمولة لا تدخل في اختصاصها مشيرةً إلى أن الطابور يبدأ في السابعة صباحًا وأن فترة السماح للتأخير لا تتجاوز عشر دقائق فقط.

وأضاف البيان أن أي تأخير بعد السابعة وعشر دقائق يُعرّض الطالبة للمساءلة بدءًا من الإنذار واستدعاء ولي الأمر وصولًا إلى خصم الدرجات، فيما يتم غلق البوابة بعد هذه المدة ولا تُفتح إلا للضرورة وبعلم مديرة المدرسة للمتابعين والموجهين.

