الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة مديرة مدرسة للتحقيق بسبب قرار غلق الأبواب مبكرا بالغربية

إحالة مديرة مدرسة
إحالة مديرة مدرسة للتحقيق بسبب قرار غلق الأبواب مبكرًا

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية إحالة مديرة مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية للتحقيق بعد إصدارها تعليمات بغلق أبواب المدرسة في السابعة صباحًا ومنع الطالبات المتأخرات بعد تحية العلم من الدخول.

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

محافظ الغربية يستقبل السفير الفرنسي وزوجته قبل بدء جولته بعروس الدلتا

وكانت المديرة قد نشرت عبر الصفحة الرسمية للمدرسة بيانًا أوضحت فيه قرارها بعدم السماح لأي طالبة بالدخول بعد السابعة صباحًا دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية وهو ما اعتُبر مخالفة إدارية دفعت منى عطا مدير الإدارة التعليمية لرفع الأمر إلى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية والذي أصدر قرارًا بإحالتها للتحقيق.

وفي سياق متصل نشرت المدرسة بيانًا آخر عبر صفحتها على "فيس بوك" أكدت فيه أن مسألة منع دخول الهواتف المحمولة لا تدخل في اختصاصها مشيرةً إلى أن الطابور يبدأ في السابعة صباحًا وأن فترة السماح للتأخير لا تتجاوز عشر دقائق فقط. 

وأضاف البيان أن أي تأخير بعد السابعة وعشر دقائق يُعرّض الطالبة للمساءلة بدءًا من الإنذار واستدعاء ولي الأمر وصولًا إلى خصم الدرجات، فيما يتم غلق البوابة بعد هذه المدة ولا تُفتح إلا للضرورة وبعلم مديرة المدرسة للمتابعين والموجهين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

نجاح 120 عملية لعلاج فرط التعرق عند الأطفال بمبرة طنطا

محافظ الغربية يصطحب السفير الفرنسي في جولة بمسجد السيد البدوي

الصحة: عملية نادرة تنقذ حياة رضيعة بمستشفى مبرة طنطا

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الحاسبات والمعلومات

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads