التعليم: لا إجبار للطلاب على نظام البكالوريا والاختيار حق قانوني

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الشكاوى بشأن إجبار بعض المدارس للطلاب على نظام "البكالوريا" غير صحيحة:"القانون نصًّا يقرّ بحق الطالب في اختيار النظام التعليمي المناسب له، ولا يوجد إجبار على الالتحاق بنظام بعينه".

وأشار زلطة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"التطبيق على الأرض يسير بشكل طبيعي، وإذا حدثت حالات فردية، يتم التعامل معها فورًا وفق القانون".

معالجة الحالات الفردية بشكل فوري

أوضح المتحدث أن أي تجاوزات فردية يتم التعامل معها مباشرة من خلال نزول فرق ميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة، مشددًا على أن النظام في النهاية يخضع لاختيار ولي الأمر:"الوزير طرح نظام 'البكالوريا' بعد حوار مجتمعي كامل لتخفيف العبء عن الطلاب، وهو نظام له مزايا عديدة، لكن القرار النهائي للولي الأمر".

سد عجز المعلمين بالكامل

كشف زلطة عن جهود الوزارة في معالجة عجز المدرسين، قائلًا:"حتى العام الدراسي السابق كان لدينا نحو 460 ألف معلم ناقص، ولكن الإجراءات الفنية، إلى جانب الاستعانة بمعلمي الحصة وأصحاب المعاش ومسابقات التعيين، أدت إلى سد العجز في جميع المواد الأساسية على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن بعض الحالات الفردية في بعض المديريات تم التعامل معها مباشرة من خلال التنسيق بين المدارس والإدارات التعليمية:"لا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية، أما المواد الأخرى فقد وُجدت حلول فنية لضبط نصاب الحصص اليومية لكل معلم، بما يضمن انتظام العملية التعليمية"

