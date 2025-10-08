مصدر: زوجة البرغوثي غادرت رام الله بشكل عاجل إلى مصر

كشف مصدر فلسطيني لموقع Ynet الإسرائيلي أن فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي غادرت مدينة رام الله على عجل الليلة الماضية وتوجهت إلى القاهرة.

المفاوضات المتعلقة بخطة الرئيس دونالد الأمريكي

وقال المصدر إن مغادرتها أثارت الاهتمام في ظل التطورات الجارية في المفاوضات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

ومنذ الإثنين، تستمر هذه المباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية استنادا إلى خطة قدمها ترامب وتشمل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح "حماس".

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن "مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل".

قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي

وأضافت أن "قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين".

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في 2002 ودانته في 2004، وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.