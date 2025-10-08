الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصدر: زوجة البرغوثي غادرت رام الله بشكل عاجل إلى مصر

الأسير الفلسطيني
الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي وزوجته، فيتو

كشف مصدر فلسطيني لموقع Ynet الإسرائيلي أن فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي غادرت مدينة رام الله على عجل الليلة الماضية وتوجهت إلى القاهرة.

 المفاوضات المتعلقة بخطة الرئيس دونالد الأمريكي

وقال المصدر إن مغادرتها أثارت الاهتمام في ظل التطورات الجارية في المفاوضات المتعلقة بخطة الرئيس الأمريكي للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقف إطلاق النار في غزة

ومنذ الإثنين، تستمر هذه المباحثات في مدينة شرم الشيخ المصرية استنادا إلى خطة قدمها ترامب وتشمل وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى لدى حماس مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي من القطاع ونزع سلاح "حماس".

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن "مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل".

قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي

وأضافت أن "قوائم الأسرى التي تطالب حماس بالإفراج عنهم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين".

واعتقلت إسرائيل البرغوثي في 2002 ودانته في 2004، وأصدرت بحقه خمسة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة ارتكاب جرائم ولدوره في الانتفاضة الثانية بين العامين 2000 و2005.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فدوي البرغوثي زوجة الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي رام الله خطة الرئيس دونالد الأمريكي غزة إنهاء الحرب في قطاع غزة

مواد متعلقة

بينهم مروان البرغوثي، مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين تمهيدًا لتنفيذ اتفاق التبادل

القناة 14: نتنياهو تعهد لـ بن غفير بعدم الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة

البرغوثي: نتنياهو يسعى للهيمنة الإمبريالية على الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة 2025 بنسبة نجاح 7. 99%

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads