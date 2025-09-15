الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرغوثي: نتنياهو يسعى للهيمنة الإمبريالية على الشرق الأوسط

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس  المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ العالم العربي والإسلامي يواجه تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق من قبل إسرائيل، تجاوز حدود العدوان على الشعب الفلسطيني إلى اعتداءات ممنهجة على دول عربية وإسلامية مثل سوريا ولبنان وقطر، وحتى إيران واليمن، متابعا أن هذا التصعيد يشكّل التحدي الأكبر في تاريخ الأمة العربية والإسلامية في العصر الحديث.

وأضاف خلال لقائه  ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "المحور"، أنّ رئيس  وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدي أي اهتمام باتفاقات أو هدنة أو حتى بجهود السلام، بل يسعى لفرض هيمنته على كامل الشرق الأوسط، ويطمح للعب دور الحاكم الإمبريالي للمنطقة، مشيرًا، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف بوضوح أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وتابع، أنّ الرد العربي والإسلامي في القمة الجارية يجب ألا يقتصر على بيانات الاستنكار، بل يتطلب إجراءات عقابية حقيقية مثل فرض عقوبات على إسرائيل، قطع العلاقات الاقتصادية معها، إغلاق المجال الجوي أمامها، وشن حملة دولية لفرض المقاطعة عليها، مطالبا بتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة مفادها أن استقرار مصالحها في المنطقة مرهون بوقف العدوان الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى البرغوثي المبادرة الوطنية الفلسطينية العالم العربي والإسلامي

مواد متعلقة

بعد انتهاء قمة الدوحة، إسرائيل تبدأ عملية عسكرية مكثفة في غزة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

هل البيان الختامي لقمة الدوحة يجبر الدول على قطع علاقاتها مع الاحتلال؟ الجامعة العربية ترد

محلل فلسطيني: رسالة السيسي في قمة الدوحة لم يذكرها رئيس مصري منذ 45 عاما

الأكثر قراءة

ترامب يعلن تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ثانية ضد أهداف في فنزويلا

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

موجات غير مسبوقة من النزوح والهجرة غير الشرعية، السيسي يحذر أوروبا من تهجير الفلسطينيين

لوقف العدوان الإسرائيلي، أقوى تحذيرات السيسي لقادة فرنسا وبريطانيا وكندا وقطر والأردن والسعودية

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالخير والسعادة وأخبار مفرحة قريبا

الجامع الأزهر: مسئولية الحفاظ على البيئة تبدأ من الفرد وتصرفاته اليومية

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads