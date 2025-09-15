البرغوثي: نتنياهو يسعى للهيمنة الإمبريالية على الشرق الأوسط

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ العالم العربي والإسلامي يواجه تحديًا استراتيجيًا غير مسبوق من قبل إسرائيل، تجاوز حدود العدوان على الشعب الفلسطيني إلى اعتداءات ممنهجة على دول عربية وإسلامية مثل سوريا ولبنان وقطر، وحتى إيران واليمن، متابعا أن هذا التصعيد يشكّل التحدي الأكبر في تاريخ الأمة العربية والإسلامية في العصر الحديث.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة على فضائية "المحور"، أنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبدي أي اهتمام باتفاقات أو هدنة أو حتى بجهود السلام، بل يسعى لفرض هيمنته على كامل الشرق الأوسط، ويطمح للعب دور الحاكم الإمبريالي للمنطقة، مشيرًا، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطر يكشف بوضوح أن إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وتابع، أنّ الرد العربي والإسلامي في القمة الجارية يجب ألا يقتصر على بيانات الاستنكار، بل يتطلب إجراءات عقابية حقيقية مثل فرض عقوبات على إسرائيل، قطع العلاقات الاقتصادية معها، إغلاق المجال الجوي أمامها، وشن حملة دولية لفرض المقاطعة عليها، مطالبا بتوجيه رسالة واضحة للولايات المتحدة مفادها أن استقرار مصالحها في المنطقة مرهون بوقف العدوان الإسرائيلي.

