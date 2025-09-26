السويد تخصص 45 مليون دولار مساعدات إنسانية عاجلة لغزة

أعلنت الخارجية السويدية اليوم الجمعة تخصيص 45 مليون دولار لتمويل مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.

هذا المبلغ تم تخصيصه لدعم قطاعَي الرعاية الصحية وتوفير الغذاء في ظل الوضع الإنساني المتردي.

وأفاد بيان للوزارة بأن هذه الحزمة ستوجه إلى عدد من المنظمات الدولية، أبرزها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمكينها من تقديم خدمات منقذة للحياة على الأرض.

كما أشارت الوزارة إلى أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها السويد لغزة منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 بلغ حتى الآن نحو 1.5 مليار كرونة سويدية (حوالي 160 مليون دولار).

وفي سياق متصل، حذرت مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بيكر، من أن "النساء والفتيات يتحملن وطأة الوضع الإنساني الكارثي في غزة منذ 22 شهرا"، مشيرة إلى أن الأمهات الحوامل والمرضعات يواجهن صعوبات يومية في الحصول على الرعاية الأساسية، وسط استمرار الدمار وتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

من جهتها، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها سجلت هذا العام 821 هجوما على المرافق الصحية في غزة، أسفرت عن مقتل 1,121 عاملا في قطاع الصحة وإصابة 645 آخرين، داعية إلى "حماية فعالة للرعاية الصحية واحترامها، وضمان وصول السكان إليها دون خوف أو تهديد".

ويأتي هذا الدعم السويدي في وقت تشهد فيه غزة تدهورا حادا في الأوضاع الإنسانية، بعد أن أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات في 2 مارس الماضي، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من أن مستويات سوء التغذية باتت "تنذر بالخطر".

وكان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، الذي بدأ في 19 يناير، قد توقف في 18 مارس بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق لتمديد المرحلة الأولى أو الانتقال إلى المرحلة الثانية، ما أدى إلى استئناف القصف الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن غزة تعيش "كارثة إنسانية"، بينما أكدت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة إنهاء الحرب ودفع العملية السياسية نحو حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن إلى جانب إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.