وزير البترول يناقش مع السويدي إليكتريك مشروع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة بمقر الوزارة بالحى الحكومي بمدينة العلمين الجديدة، مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق.

شهد اللقاء عرضًا تقديميا شاملًا حول مشروع مجمع إنتاج الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة، والذي يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة السويدي كاب للاستثمارات، بهدف إقامة شراكة استراتيجية لاستكشاف واستغلال خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية)، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه عبر رفع تركيز الخام واستخدامه في صناعات تحويلية متقدمة.

دعم الرئيس السيسي لقطاع التعدين

وأكد الوزير كريم بدوي خلال الاجتماع، أن المشروع يأتي في إطار الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة لتطوير قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية أتاح عقد شراكات فعالة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات طموحة، فضلا عن جذب رؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن منتدى مصر الدولي للتعدين 2025، الذي عقد مؤخرًا، شهد إقبالًا واسعًا من شركات التعدين المحلية والعالمية، ما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل هذا القطاع.

وأوضح الوزير أهمية عقد اجتماعات دورية بين فرق العمل من الجانبين لمتابعة تطورات المشروع وضمان تنفيذه وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لمشروعات القيمة المضافة التي تعظم من العائد الاقتصادي للخامات التعدينية.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن اعتزازه بالشراكة مع هيئة الثروة المعدنية، موضحًا أن المشروع يعد انطلاقة حقيقية لتطوير الصناعات الفوسفاتية في مصر، من خلال إنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير.

وأكد أن العمل جار حاليًا على الجوانب الفنية والقانونية، إلى جانب زيارات ميدانية لموقع المشروع، تمهيدًا للانطلاق في تنفيذ خطة العمل في أقرب وقت، مع الاهتمام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعات الفوسفات.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.

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