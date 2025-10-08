الأعلى للجامعات يحدد ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

أعلن المجلس الأعلى للجامعات إصدار الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن خلال الدليل وضع المجلس استراتيجية كاملة لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لداخل الجامعات وفي البحث العلمي، بالإضافة إلى المسؤوليات الاخلاقية في التعامل معه.

ووضع المجلس من خلال الدليل، دور محدد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا جوهريًّا في دورة البحث العلمي، حيث يتداخل في جميع مراحلها بدءًا من توليد الفرضيات وحتى نشر النتائج ومراجعتها.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات من خلال الدليل ان الباحثون اعتمدوا على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة، وتقليل الوقت المستغرق، وتحسين جودة المخرجات العلمية.

ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

وجاءت استخدامات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. بالدليل الاسترشادي للمجلس الأعلى للجامعات كالتالي:

- توليد الأفكار وصياغة الفرضيات

• يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل كميات ضخمة من الأبحاث المنشورة لاستخلاص الثغرات المعرفية وتحديد اتجاهات البحث الواعدة.

• استخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتلخيص الدراسات السابقة واقتراح فرضيات جديدة.

- تصميم البحث

• أدوات النمذجة والمحاكاة القائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في اختبار الفرضيات مبدئيًا قبل تنفيذ البحث الفعلي.

• تقديم توصيات حول أساليب جمع البيانات المناسبة، وتصميم التجارب، وأفضل طرق التحليل.

- جمع البيانات

• استخدام تقنيات الاستشعار الذكي وإنترنت الأشياء (IoT) لجمع بيانات دقيقة في الوقت الفعلي.

• تطبيقات التعرف على الأنماط والرؤية الحاسوبية لتحليل الصور والفيديوهات كبيانات بحثية.

- تحليل البيانات

• خوارزميات التعلم الآلي (Machine Learning) والتعلم العميق (Deep Learning) للكشف عن الأنماط المعقدة في البيانات.

• أدوات التحليل الإحصائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج دقيقة وسريعة.

- تفسير النتائج

• أنظمة دعم القرار العلمي القائمة على الذكاء الاصطناعي تساعد في تفسير النتائج وربطها بالنظريات القائمة.

• الكشف عن العلاقات الخفية والارتباطات التي قد لا تكون واضحة من خلال التحليل التقليدي.

- النشر والمراجعة

• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير النصوص البحثية وتحسين صياغتها قبل إرسالها للنشر.

• أنظمة الكشف عن الانتحال والانحياز تساعد في ضمان النزاهة البحثية.

• أدوات اختيار المجلات المناسبة للنشر بناءً على مجال البحث وكلمات المفتاحية.

- ما بعد النشر

• مراقبة أثر البحث وانتشاره عبر أدوات تحليل الاقتباسات والتأثير العلمي.

• التعلم من التغذية الراجعة وتحليلها باستخدام تقنيات تحليل المشاعر والنصوص.

يوفر الذكاء الاصطناعي للباحثين منصة قوية لدعم جميع مراحل البحث العلمي، مما يسهم في تسريع الابتكار وتحقيق نتائج أكثر دقة وموثوقية.

