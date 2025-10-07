التشكيل المتوقع لمباراة قطر وعمان بملحق تصفيات مونديال 2026

يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره منتخب عمان غدا الأربعاء، في الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، على أرضية استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي قطر في المجموعة الأولى للملحق بمنتخبي عمان والإمارات يومي 8 و14 أكتوبر الجاري.

ويتأهل متصدر المجموعة مباشرة إلى المونديال، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقًا آخر مع وصيف المجموعة الثانية التي تضم "السعودية وإندونيسيا والعراق".

وجاء التشكيل المتوقع لمباراة قطر وعمان في ملحق تصفيات المونديال كالتالي:

تشكيل عمان المتوقع ضد قطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

حراسة المرمي: إبراهيم المخيني

خط الدفاع: أمجد الحارثي - جمعة الحبسي - غانم الحبشي - أحمد الكعبي

خط الوسط: حاتم الروشدي - جميل اليحمدي - حارب السعدي - مصعب المعمري - المنذر العلوي

خط الهجوم: أسامة بن مجدي

تشكيل قطر المتوقع ضد عمان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

حراسة المرمي: مشعل برشم

خط الدفاع: همام الأمين - طارق سلمان- بوعلام خوخي - المهدي علي - رو رو

خط الوسط: أكرم عفيف - عاصم ماديبو - أحمد فتحي - إدميلسون جونيور

خط الهجوم: المعز علي

موعد مباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

وتنطلق مباراة عمان وقطر في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 غدا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، في ملعب استاد جاسم بن حمد في تمام الساعة السادسة مساءً (18:00) بتوقيت قطر والسعودية، (19:00) بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس"، حقوق بث مباراة عمان وقطر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيتم إذاعة اللقاء على قناة beIN Sports HD 1.

