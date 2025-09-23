الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل 3 مدنيين في قصف مدفعي للدعم السريع على غربي الفاشر

السودان،فيتو
السودان،فيتو

أفادت تقارير إخبارية سودانية محلية اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 مدنيين في قصف مدفعي من الدعم السريع على حي أبو شوك غربي الفاشر.

وقبل وقت سابق أكدت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية، مقتل أحد القادة البارزين في مليشيا الدعم السريع، وهو العميد سالم صالح عيسى، ابن خال زعيم المليشيا حميدتي والمقرب منه، وهو الذي شن هجومًا على مدينة الفاشر السودانية.

مقتل قائد بارز في مليشيا الدعم السريع

وأشارت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية أن خبر  مقتل القائد البارز في مليشيا الدعم السريع أكدته مصادر عسكرية، وفقًا لمجلة أفق جديد، موضحة أن العميد سالم صالح عيسى، القائد البارز في مليشيا الدعم السريع، فارق الحياة متأثرًا بإصابات لحقت به خلال المواجهات الأخيرة، التي شهدتها مدينة الفاشر.

وذلك في أعقاب عملية عسكرية واسعة النطاق أشرف عليها نائب قائد المليشيا، عبد الرحيم دقلو، الذي تولى بنفسه قيادة الهجوم على المدينة الواقعة في ولاية شمال دارفور.

وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن مقتل سالم صالح عيسى تزامن مع تصاعد حدة الاشتباكات في الفاشر، حيث أفاد شهود عيان من سكان الفاشر بأن المعارك امتدت إلى عدة أحياء داخل المدينة، حيث تقدمت وحدات من قوات الدعم السريع باتجاه مواقع الفرقة السادسة مشاة، التابعة للقوات المسلحة السودانية. 

المواجهات عنيفة في الفاشر ومقتل قائد هجوم المليشيا

وشهدت مدينة الفاشر تبادلًا مكثفًا للقصف المدفعي، وتكتيكات هجومية متقدمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، في واحدة من أكثر المواجهات عنفًا منذ اندلاع النزاع، وسط استمرار الحصار المفروض على المدينة لأكثر من عام، وتدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والخدمية.

وكشفت مصادر عسكرية عن مقتل قائد هجوم المليشيا على الفاشر، العميد سالم صالح عيسى، ابن خال حميدتي، مشيرًة إلى اتساع دائرة الخلافات في أوساط الدعم السريع بالفاشر، مع ورود أنباء عن اعتقال قائد في المليشيا يدعى عباس كتر وابنه، بتهمة الخيانة والتواصل مع الجيش.

وأعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن صد هجوم عنيف بالرقم 241، شنته مليشيا على مدينة الفاشر من ثلاثة محاور، شملت الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي، بأكثر من 50 عربة مصفحة ومركبات قتالية أخرى.

وتمكن الجيش السوداني من التصدي للمليشيا، التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدعم السريع تصاعد حدة الاشتباكات في الفاشر سكان الفاشر شمال دارفور

مواد متعلقة

الاتحاد الإفريقي يتجه لرفع تعليق مشاركة السودان

السودان يبدأ إجراءات إعادة اللاجئين الأجانب في الخرطوم لبلادهم

الأكثر قراءة

30 دقيقة تمنع 45 معلما من دخول مدرسة بأبو حمص وتحيلهم للتحقيق

5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح جائزة الكرة الذهبية

رسالة قوية من السيسي عن تطورات أزمة سد النهضة وقضية المياه

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري المصري

مصريون ينتفضون بعد إهانة ماكرون في نيويورك: استعراض سلطة فاشل

الصحة العالمية ترد على تصريحات ترامب بوجود علاقة بين الباراسيتامول والإصابة بالتوحد

رئيس شعبة الذهب يكشف لـ"فيتو" سر اشتعال أسعار الذهب في مصر

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

مفتي الجمهورية في اليوم العالمي للغة الإشارة: الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads