سقوط 20 قتيلا ومصابا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية بشمال كردفان

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، نقلا عن شبكة أطباء السودان بسقوط 7 قتلى و13 مصابا في هجوم لقوات الدعم السريع على قرية "الغبشان المرامرة" بولاية شمال كردفان.

في سياق آخر علمت شبكة أطباء السودان، اليوم، أن آلاف المواطنين في الفاشر يواجهون خطر الموت بسبب انعدام الأدوية الأساسية والمنقذة للحياة.

وحملت الدعم السريع المسئولية الكاملة عن انعدام الإمداد الطبي بسبب حصارها للفاشر.

وطالبت شبكة أطباء السودان المنظمات الإنسانية بالتدخل الفوري لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات الفاشر.

وفي وقت سابق، أعلنت “أطباء بلا حدود” أن سكان الفاشر بـالسودان يعانون من سوء التغذية والأوبئة وأمراض متعددة.

سكان الفاشر بالسودان يعانون من سوء التغذية

وتابعت: الواقع في دارفور يحتاج إلى زيادة عدد الأسرة للمصابين بوباء الكوليرا، مضيفًا: الأوضاع في مخيمات النزوح بدارفور لا تلبي المعايير المطلوبة للتعامل مع وباء الكوليرا.

واختتمت: تأمين اللقاحات والمياه الصالحة للشرب أولوية للحد من تفشي وباء الكوليرا في دارفور.

وقبل وقت سابق، قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن تفشي الأوبئة بالسودان وعلى وجه الخصوص وباء الكوليرا في إقليم دارفور بالسودان، يشكل انعكاسًا صارخًا لأزمة إنسانية وسياسية كبيرة، تعكس تدهور الأوضاع الصحية والاجتماعية على خلفية النزاعات المسلحة المستمرة والتدهور الاقتصادي.

وأضاف: يشير تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة بالكوليرا ووفاة 400 شخص إلى انهيار شبه كامل للنظام الصحي في الإقليم، ما يعكس غياب البنية التحتية الصحية الفعالة، وعدم قدرة الدولة أو الجهات الفاعلة على توفير الخدمات الأساسية للسكان.

