التحفظ على ٦ أطنان من الخضروات المجمدة منتهية الصلاحية بالإسكندرية

تحفظت مديرية تموين العامرية بالإسكندرية على ٦ أطنان من الخضروات المجمدة منتهية الصلاحية خلال حملة على المحال

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.





حيث نفذت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وإشراف سعد حسنين رئيس الرقابة عدة حملات فى نطاق الإدارة.

وأسفرت الحملات عن ضبط إحدى ثلاجات حفظ الأغذية بحيازتها كميات كبيرة من الخضروات مجمدة (خرشوف - طماطم - بامية) منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكميات ٥٠٠ كرتونة خرشوف وزن الكرتونة ٨ كجم بإجمالى وزن ٤٠٠٠ كجم و٢٠٠ كرتونة طماطم شرائح وزن الكرتونة ٨ كجم باجمالى وزن ١٦٠٠ كجم

و٢٥ كرتونة بامية مفرومة وزن الكرتونة ١٦ كجم بإجمالى وزن ٤٠٠ كجم

وكان إجمالى المضبوطات كمية ٦ أطنان خضروات مجمدة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.