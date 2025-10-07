الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

كشف الاتحاد الأوروبي عن رسوم جمركية جديدة، يوم الثلاثاء، تهدف إلى حماية قطاع الصلب المتعثر، على غرار السياسة الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فرض رسوم على واردات الصلب 

المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، اقترحت فرض رسوم جمركية بنسبة 50%، أي ضعف المعدل الحالي، على جميع واردات الصلب التي تتجاوز حصة محددة سيتم خفضها بنحو 45%، وهو ما يؤكد نشرته بلومبرج.

الرسوم تغطي 90% من الصلب المستخدم في أوروبا

قال مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، في مقابلة مع "بلومبرج نيوز": "إنه بند تقييدي للغاية لا سابقة له في أوروبا"، مضيفًا أنه بمجرد تطبيق القرار، سيبقى نحو 10% فقط من الصلب المستخدم في السوق الأوروبية معفى من الرسوم الجمركية.

يأتي هذا الإجراء استجابةً لمخاوف متزايدة من تراجع الصناعات الأوروبية التقليدية مثل الصلب، التي تخنقها وفرة الإمدادات المدعومة من الصين، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع الطلب المحلي.

الرسوم الأوروبية أسوة بأمريكا 

ستجعل هذه الإجراءات الرسوم الأوروبية متوافقة مع الضريبة الأمريكية البالغة 50% المفروضة على معظم واردات الصلب والألومنيوم الأجنبية.

ويحاول الاتحاد الأوروبي إقناع الولايات المتحدة بخفض معدلها على الصلب الأوروبي، وتوجيه الإجراءات بشكل مشترك ضد الصين.

وحتى الآن، لم تُحرز المحادثات تقدما منذ توصل الجانبين إلى اتفاق تجاري في يوليو، حدد الرسوم الأمريكية عند 15% على معظم الصادرات الأوروبية، بما في ذلك السيارات.

قال سيجورنيه: "نأمل أن نجري محادثات في أسرع وقت ممكن مع الولايات المتحدة تحقق نتائج، فنحن نتشارك نفس الأجندة الصناعية، نريد إنتاجًا محليًا أكبر، ونموًا اقتصاديًا أعلى، وحماية لصناعتنا".

حاليًا، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 25% على معظم واردات الصلب بعد استنفاد الحصص، إلا أن هذا النظام مؤقت وينتهي العام المقبل، ما دفع المفوضية إلى إعداد آلية دائمة أكثر صرامة.

بموجب الإجراءات الجديدة، سيتم خفض الحصة الإجمالية لجميع فئات الصلب إلى 18.35 مليون طن سنويا، أي أقل بنحو 45% من المستوى الحالي، وتحدد الخطة حصصًا لكل نوع من المنتجات بناءً على متوسطات تاريخية.

ولا يزال يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الموافقة على المقترح.

وقالت المفوضية إن خطتها تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وستجري مناقشات مع الدول المتأثرة بشأن تخصيص الحصص الخاصة بكل منها، وفق بيان صحفي.

تداعيات على صناعة الصلب البريطانية

من المرجح أن تصيب هذه الرسوم صناعة الصلب البريطانية المتعثرة بأضرار كبيرة، إذ يشتري الاتحاد الأوروبي نحو ثلثي صادرات الحديد والصلب من المملكة المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني.

واضطرت حكومة حزب العمال في وقت سابق هذا العام إلى تأميم آخر مصنع لإنتاج الصلب البكر في البلاد بعد أن قرر مالكه الصيني وقف الإنتاج.

