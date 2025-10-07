ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا، حول حكم ارتداء الرجال للسلاسل الفضة وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا.

زينة النساء لا تجوز للرجال

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” أن السلاسل والقلائد من الزينة الخاصة بالنساء، ولذلك فإن لبس الرجال لها يُعد من باب التشبه بالنساء، وهو أمر نهى عنه النبي ﷺ صراحة.

وقال:"السلاسل والقلائد زينة نسائية، والتشبه فيها لا يليق بالرجال، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والعكس".

التزين المباح للرجال

وأشار الدكتور علي فخر إلى أنه لا مانع شرعًا من أن يتزين الرجل بما أباحه الشرع، مثل لبس الخاتم الفضة، فهو من الزينة المباحة والمستحبة في بعض الأحوال.

وأضاف: "من الأفضل للرجل أن يمتنع عن لبس القلائد أو السلاسل في العنق، ويمكنه إن أراد التزين أن يلبس الخاتم الفضة، فهذا لا حرج فيه شرعًا".

ضرورة التمييز بين الجنسين

واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن التمييز بين الرجال والنساء في الملبس والزينة من مقاصد الشريعة، موضحًا أن التشبه بزينة النساء حتى وإن لم يكن مقصودًا يُعد مخالفة للتعاليم الإسلامية التي تحث على صون الهوية والوقار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.