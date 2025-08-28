أمين الفتوى عن حكم ارتداء الرجل حلقًا في أذنه: ممنوع شرعًا لهذا السبب

أكد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الحفاظ على الفوارق الجوهرية التي تُميِّز بين الجنسين - الرَّجُل والمرأة - تجعل مِن ارتداء الرَّجُل للقُرْطَ "الحَلَق" في أذنه أمرًا ممنوعًا شرعًا ومستهجنًا عرفًا.

أمين الفتوى يوضح سبب تحريم لبس الرجال للحلق

وأشار إلي أن المبدأ الأساسي الذي يُبنى عليه هذا الحكم هو النَّهْي الصريح عن التَّشَبُّه بما هو مِن شأن وخصائص الجِنْس الآخر، والحَلَق مِن خصائص النساء لا الرجال.

وأضاف “ربيع” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الانسياق وراء هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع المصري لا يُمثِّل فقط مخالفة شرعية كما سَبَق، بل هو ذوبان في ثقافات لا تُقيم وزنًا للحدود الفطرية، وهنا تبرز أهمية التمسك بالثوابت الشرعية التي تحفظ للمسلم هُويته، وتحمي فطرته التي تجعله يَرْبَأ بنفسه عن كل ما يَخْدِش رجولته أو يُوقِعه في دائرة التَّشبُّه المذموم.

أمين الفتوى: الرجولة الحقة تكمن في قوة الشخصية والالتزام بمبادئ الدين

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن الرجولة الحَقَّة تكمن في قوة الشخصية والالتزام بمبادئ الدِّين، لا في تقليد مظاهر وافدة تزول مع زوال الموضة ويبقى وزرها.

