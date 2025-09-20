أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الرجل لـ السلسلة الفضة (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم ارتداء الرجل لسلسلة من الفضة، وهل الفضة محرمة على الرجال كما هو الحال مع الذهب والحرير.

الفضة ليست محرمة على الرجال

أوضح الشيخ عبد العظيم خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن الفضة ليست محرمة على الرجال مثل الذهب والحرير، حيث أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب والحرير وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها"، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من الفضة.

الحكم مرتبط بعرف البلد وليس بالمادة

بيّن أمين الفتوى أن لبس السلسلة من الفضة يختلف حسب أعراف البلدان، فإذا كان في بلد ما أن السلاسل خاصية النساء فقط، فإن ارتداء الرجل لها يُعد تشبهًا بالنساء، ويأتي التحريم من هذا الجانب.

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال"، مؤكّدًا أن الحرمة ليست بسبب الفضة نفسها، بل بسبب التشبه بالنساء.

وختم الشيخ عبد العظيم بالتأكيد على ضرورة أن يأخذ المسلم العرف السائد في بلده بعين الاعتبار عند اختيار ما يلبسه لتجنب الوقوع في التحريم.

