بعد مزاعم بالتحرش، فيفا يرفع الإيقاف عن الحكم الليبي معتز الشلماني

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رفع الإيقاف عن الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم الشلماني بعد قراره بالمنع من ممارسة أي نشاط تحكيمي لمدة 90 يومًا، على خلفية مزاعم تحرّش ظهرت خلال كأس العالم للأندية الأخيرة.

نجح الشلماني في إلغاء قرار لجنة الانضباط عبر لجنة استئناف "فيفا" بعد ثبوت براءته من الاتهامات التي وجهتها له اللجنة التأديبية للاتحاد الدولي خلال منافسات كأس العالم للأندية، إثر اتهامه بالتسبب بمشكلة في غرفة التدليك مع بعض المتطوعين من الفيفا.

إنفانتينو يتحدث عن الاستثمار في الكرة الإفريقية

وشارك جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في الجمعية العامة العادية الـ47 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكد في كلمته أن المسؤولية المشتركة لكافة الجهات الفاعلة في كرة القدم لمنح أطفال أفريقيا الفرصة للسعي وراء تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم، وتوجّه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالشكر إلى الفيفا على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، والتي أتاحت الفرصة أمام أربعة أندية أفريقية هي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، لخوض مباريات رسمية على الساحة العالمية ضد منافسين من مختلف الاتحادات القارية.



وأشار إنفانتينو إلى أن النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، شهدت مشاركة لاعبين من 19 دولة أفريقية، مضيفًا أن تسعة منهم لم يسبق لهم خوض غمار بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، ويتعلق الأمر بلاعبين من بوركينا فاسو والكونغو والجابون وغينيا ومالي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وأوغندا.



ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن إنفانتينو قوله: «لقد شهدنا نجاحًا كبيرًا هذا الصيف بمشاركة أربعة أندية أفريقية، بل والأهم من ذلك، في رأيي، أن أفريقيا كانت ممثلة في الأندية الـ32 من مختلف أنحاء العالم».

