تفاصيل استثمار الفيفا مليار دولار في الكرة الأفريقية

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استثمار أكثر من مليار دولار في كرة القدم الأفريقية من خلال برنامج «فيفا فورورد» منذ انطلاقه في 2016 أي منذ 9 سنوات، ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الاستثمارات إلى مليار و280 مليون دولار بحلول نهاية 2026.

إنفانتينو يتحدث عن الاستثمار في الكرة الإفريقية 


وشارك جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في الجمعية العامة العادية الـ47 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأكد في كلمته أن المسؤولية المشتركة لكافة الجهات الفاعلة في كرة القدم لمنح أطفال أفريقيا الفرصة للسعي وراء تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم، وتوجّه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بالشكر إلى الفيفا على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية، والتي أتاحت الفرصة أمام أربعة أندية أفريقية هي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، لخوض مباريات رسمية على الساحة العالمية ضد منافسين من مختلف الاتحادات القارية.


وأشار إنفانتينو إلى أن النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، شهدت مشاركة لاعبين من 19 دولة أفريقية، مضيفًا أن تسعة منهم لم يسبق لهم خوض غمار بطولة كأس العالم مع منتخبات بلادهم، ويتعلق الأمر بلاعبين من بوركينا فاسو والكونغو والجابون وغينيا ومالي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وأوغندا.


ونقل الموقع الرسمي لفيفا عن إنفانتينو قوله: «لقد شهدنا نجاحًا كبيرًا هذا الصيف بمشاركة أربعة أندية أفريقية، بل والأهم من ذلك، في رأيي، أن أفريقيا كانت ممثلة في الأندية الـ32 من مختلف أنحاء العالم».

