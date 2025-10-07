الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
نقطة واحدة تفصل منتخب الرأس الأخضر من كتابة التاريخ في كأس العالم

منتخب الرأس الأخضر
منتخب الرأس الأخضر

أصبح منتخب الرأس الأخضر على بُعد خطوة واحدة فقط من حجز مقعده في كأس العالم لكرة القدم 2026.

ويصبح البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 600 ألف نسمة، ثاني أصغر دولة بعد أيسلندا تبلغ النهائيات ،وذلك في حال الفوز أو التعادل في إحدى مباراتيه المتبقيتين في التصفيات الأفريقية.

الرأس الأخضر يستعد لكتابة التاريخ 


ويحل منتخب  الرأس الأخضر ضيفًا على ليبيا غدًا الأربعاء قبل أن يستضيف إسواتيني يوم الإثنين المقبل حتى يضمن صدارة المجموعة الرابعة ويتفوق على الكاميرون الأكثر شهرة ويتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة في أمريكا الشمالية العام المقبل.

ووصل منتخب الرأس الأخضر للمراحل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيل، لكن تم خصم نقاط منه للدفع بلاعب موقوف، ليُحرم من خوض مباراتين فاصلتين قبل التأهل للنهائيات.

وفي ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 2013، بلغ منتخب الرأس الأخضر دور الثمانية، مما دفع مدربه للغناء خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وكرر المنتخب هذا الإنجاز في النسخة الأخيرة في ساحل العاج لكنه ودع البطولة عبر ركلات الترجيح.

وقبل عقدين من الزمن، كان الفريق بالكاد يخوض مباريات دولية، بمتوسط بلغ مباراتين في العام منذ انضمامه للاتحاد الدولي (فيفا) عام 1986 وحتى عام 1990، عندما شارك لأول مرة في تصفيات كأس العالم وهو يحتل المركز 182 في التصنيف العالمي.

 

