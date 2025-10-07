محافظ دمياط يناقش مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لـ عزبة البرج (صور)

ناقش الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، محاور تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة عزبة البرج، ضمن مشروع الهيئة العامة للتخطيط العمراني الرامي إلى تحسين التكامل العمراني والمكاني بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المدن الساحلية وتعزيز التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، إلى جانب فريق عمل المشروع من الخبراء والمتخصصين في مجالات التخطيط العمراني والبيئي والبنية التحتية.

عرض شامل لمحاور الدراسة

استعرض الاجتماع محاور الدراسة التي جاءت استنادا إلى تحليل الوضع الراهن لمدينة عزبة البرج، وما تضمه من مكونات عمرانية متنوعة تشمل النسيج العمراني، ونظم الإنشاء، والمناطق السكنية والتجارية والزراعية والصناعية والحرفية، بالإضافة إلى الطابع الأثري المميز للمدينة.

كما تناولت المناقشات المشكلات والمعوقات العمرانية التي تم رصدها ميدانيا، مع بحث سبل تحويل عزبة البرج إلى مركز متكامل لصناعة وحرفة الصيد، مستفيدا من المقومات الطبيعية والاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المدينة.

مناقشة رؤى التطوير والاقتصاد الأزرق

وخلال الاجتماع، بحث المحافظ مداخل رؤى التطوير من خلال عدد من المحاور، أبرزها دراسة الاقتصاد الأزرق وتحليل المناطق ذات الفرص الأعلى للنمو، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التكامل مع مدينة رأس البر، بما يعزز النشاط السياحي والاستفادة المثلى من مهنة الصيد التي تشتهر بها المدينة، والتي تمتلك ثلثي أسطول الصيد المصري.

كما تم طرح مقترحات لإنشاء منطقة لوجستية للتعبئة والتغليف وميناء صيد متكامل، إلى جانب إعداد خارطة طريق للتنمية الاقتصادية تهدف إلى تحويل عزبة البرج إلى مركز اقتصادي وسياحي مستدام.

تطوير البنية التحتية والخدمات

شهد الاجتماع أيضا استعراض الدراسات الخاصة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وخطط تطوير الخدمات الأساسية بالمدينة، إلى جانب عرض المشروعات المستقبلية المقترحة لتحسين البنية التحتية.

إشادة المحافظ وتوجيهات مستقبلية

أشاد محافظ دمياط بمحاور الدراسة الشاملة، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو رصد المشكلات العمرانية ووضع حلول عملية لتجاوزها، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المقومات المتميزة التي تمتلكها المدينة.

وأشار الشهابي إلى أهمية المضي قدما في تحديد الموقع الأمثل لإنشاء محطة تحلية مياه البحر، وتطوير سوق السمك والمنطقة المحيطة بطابية عرابي، واستثمار أرض مصنع إدفينا، وتعزيز سياحة اليوم الواحد، بما يحقق قيمة مضافة ويمنح المدينة بصمة متفردة في مسار التنمية المستدامة.

