ضبط عدد من المخالفات في حملة مفاجئة على أسواق مدينة عزبة البرج

حملة على الأسواق
حملة على الأسواق والمحال من التموين وحماية المستهلك، فيتو

أطلقت الوحدة المحلية بمدينة عزبة البرج برئاسة  عبد الخالق فرج، وبالتعاون مع مديريات التموين والصحة وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، ومفتشي الأغذية والطب البيطري، حملة موسعة للتفتيش على الأسواق، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية.

 

حملة علي الأسواق والمحال من التموين وحماية المستهلك بعزبة البرج
حملة علي الأسواق والمحال من التموين وحماية المستهلك بعزبة البرج

 

تفتيش شامل على المحلات والمطاعم

شملت الحملة المرور على محلات الأسماك والمطاعم والبقالة، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، ومتابعة طرق تداولها وحفظها. كما تم رصد أي ممارسات احتكارية للسلع والتعامل معها فورًا.

 

محاضر وإجراءات قانونية للمخالفين

انتهت الحملة بتحرير عدد من المحاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

الجريدة الرسمية
