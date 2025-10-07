فرقة SEVENTEEN وYves يشاركان في ريمكس جديد لـ PinkPantheress

تعاونت فرقة SEVENTEEN وفنانة الكيبوب Yves مع المغنية والكاتبة البريطانية PinkPantheress في ألبومها القادم للريمكسات، والذي يحمل اسم "Fancy Some More؟".

وكشفت PinkPantheress عن قائمة النجوم المشاركين في ألبومها الجديد، وهو عبارة عن ريمكسات لالبوامها الأخير الناجح "Fancy That"، ومن المقرر إصداره في 10 أكتوبر.

البوم ?Fancy Some More

يعد ألبوم "Fancy Some More؟" مشروع ريمكسات لأغاني مزيج PinkPantheress الثاني، والذي صدر في مايو 2025. وقد حظي المزيج الأصلي بإشادة نقدية واسعة، ووصل إلى المرتبة الثالثة على قائمة الألبومات في المملكة المتحدة والمرتبة 72 في مخطط بيلبورد 200 الأمريكي.

من المتوقع أن يقدم الألبوم الجديد إعادة صياغة جريئة للأغاني الأصلية، التي تجمع بين أساليب “UK Garage”، و"R&B"، و"Dance-Pop".

إلى جانب فرقة الكيبوب العالمية SEVENTEEN والفنانة Yves، تضم القائمة الكاملة للنجوم المشاركين مجموعة متنوعة من الأسماء المعروفة في عالم الموسيقى، بما في ذلك كايلي مينوج، أنيتا، زارا لارسون، بيلادي، جايد، سوجابيب, باسمنت جاكسن، جروف أرمادا. وغيرهم، مثل JT، وRavyn Lenae، وOklou، وNia Archives، وKaytranada.

لم تكشف PinkPantheress بعد عن الأغنية التي سيشارك فيها كل فنان بالتحديد. يتطلع المعجبون لمعرفة كيف ستُعاد صياغة الأغاني الناجحة من المزيج الأصلي، مثل "Illegal" و"Tonight" و"Stateside، بمشاركة هذا التشكيل المتنوع من النجوم.

