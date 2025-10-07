بدء تلقي الطلبات غدا، المستندات المطلوبة وشروط الترشح بالنظام الفردي في انتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطتنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي عن بدء تلقي طلبات الترشح غدا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، على أن يُغلق باب تلقّي الطلبات في اليوم الأخير في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الشروط الواجب توافرها في الراغبين للترشح في انتخابات مجلس النواب، وهي:

1 – أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2 – أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المُنظم لذلك.

3 – ألاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.



4 – أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5 – أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا.

شروط الترشح في النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن شروط الترشح في النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب ، حيث يقدم طلب الترشح كتابة إلى اللجنة المختصة بمتابعة العملية الانتخابية وتلقي الطلبات والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يختارها طالب الترشح على أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المحددة من يوم 8 إلى 15 أكتوبر 2025.

ويجوز تقديم الطلب بواسطة وكيل بتوكيل خاص موثق من جهة التوثيق الرسمية ويجب أن يتضمن الطلب تحديد الرمز الانتخابي المطلوب وفقا لقواعد تخصيص الرموز المعتمدة من الهيئة مع بيان ما إذا كان المرشح مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم الحزب الذي ينتمي إليه.

كما نص القرار على أن يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين المقررة وقدرها ثلاثون ألف جنيه مصري على أن تستمر الخزينة في العمل حتى نهاية الساعات المحددة لتلقي الطلبات.



ويأتي هذا القرار استكمالا للإجراءات التنظيمية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة وتيسير عملية الترشح تمهيدا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن المستندات المطلوبة للتقدم بطلب الترشح لانتخابات مجلس النواب



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المستندات الواجب إرفاقها مع طلب الترشح لانتخابات مجلس النواب ضمن القرار رقم 39 لسنة 2025، الذي نظم إجراءات الترشح ومواعيده وشروطه.

وتشمل المستندات المطلوبة بيانًا بالسيرة الذاتية لطالب الترشح يتضمن خبراته العلمية والعملية وفقًا للنموذج المعد لذلك ومرفقًا به صورة شخصية حديثة مقاس 6×4، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.



كما يشترط تقديم بيان يوضح ما إذا كان المرشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، وفي حالة الانتماء الحزبي يجب إرفاق شهادة رسمية صادرة من الحزب وموقعة من رئيسه وممهورة بخاتمه.

ويجب على طالب الترشح تقديم إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر

صورة من الشهادة الدراسية الحاصل عليها

شهادة أداء الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا، مع التأكيد على أن التصالح في الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية لا يُعد إعفاءً من أدائها.

إيصال سداد مبلغ التأمين المقرر بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وشهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة رسمية من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بقيد المرشح في قاعدة بيانات الناخبين.

تقديم شهادة رسمية تفيد الاستقالة لمن كانوا يشغلون مناصب في القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزارات أو الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية أو مناصب المحافظين ونوابهم.



وفي حالة كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين، فيلزم إرفاق ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الترشح.

تقديم ما يثبت فتح حساب بنكي مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله الخاصة، مع تسجيل القيمة النقدية للتبرعات العينية وفقًا للقواعد المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن

تقديم تقريرًا طبيًا متضمنًا نتيجة الكشف الطبي والفحوصات اللازمة لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات أو المسكرات.

إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بالقرار وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

