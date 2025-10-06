الكاف يكشف عن أرباحه المالية بحضور موتسيبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة باتريس موتسيبي، عن تحقيق أول أرباح مالية منذ عدة سنوات، مسجلًا تحولًا كبيرًا في نتائجه الاقتصادية بعد أعوام من العجز، وذلك ضمن استراتيجية الإصلاح الشاملة التي أُطلقت عام 2021.

أرباح الكاف

جاء الإعلان خلال أعمال الجمعية العمومية العادية الـ47 التي عُقدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، حيث كشف الكاف عن تحقيق صافي ربح بلغ 9.48 مليون دولار خلال السنة المالية 2023–2024، بفضل ارتفاع الإيرادات التجارية، وزيادة عدد الرعاة، وتطبيق نظام مالي صارم من قبل الإدارة الحالية.

وأشار الكاف في بيان رسمي إلى أن إيراداته الإجمالية وصلت إلى 166.42 مليون دولار، في حين بلغت نفقات الجوائز المالية للبطولات 81 مليون دولار، والتنظيم 19 مليون دولار، وتطوير كرة القدم 35 مليون دولار، والإدارة والحَوكمة 21 مليون دولار.

وأكد موتسيبي أن هذا التحول المالي يعكس نجاح خطة الإصلاح التي أطلقها قبل أربع سنوات، عندما كان الاتحاد يعاني من أزمات مالية وقانونية متعددة، موضحًا أن الهدف هو جعل الكرة الإفريقية قادرة على تمويل نفسها ومنافسة كبرى المنظمات الرياضية عالميًا.

كما شهدت الجمعية العمومية إعلان زيادات كبيرة في قيمة الجوائز المالية لبطولات الكاف، أبرزها:

دوري أبطال أفريقيا: ارتفع مجموع الجوائز بنسبة 41% إلى 17.6 مليون دولار، والجائزة الكبرى للبطل إلى 4 ملايين دولار (+60%).

الكونفدرالية الإفريقية: الأندية المتأهلة للأدوار التمهيدية ستحصل على 100 ألف دولار بدءًا من موسم 2025–2026.

دوري أبطال السيدات: الجائزة الكبرى ارتفعت إلى 600 ألف دولار (+52%).

بطولة الأمم الإفريقية للمحليين (CHAN 2024): الجائزة الإجمالية 10.5 مليون دولار، منها 3.5 مليون للبطل (+75%).

كأس السوبر الإفريقي: ارتفعت الجائزة إلى 500 ألف دولار (+150%).

كأس الأمم الإفريقية للسيدات (WAFCON): بلغت جائزة البطل 1 مليون دولار، بزيادة قدرها 100%.

كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار: حصل المنتخب البطل على 7 ملايين دولار، بزيادة قدرها 40%.

وأكد الكاف أن عدد رعاته وشركائه التجاريين ارتفع إلى 16 شريكًا في موسم 2024–2025، مما يعزز مكانة الكرة الإفريقية على الساحة العالمية ويضمن استدامة التطور المالي والفني للقارة السمراء.

