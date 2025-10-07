تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات البخارية بالدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالدقهلية في ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات النارية يتزعمها شقي خطر تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالمغافلة.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بلاغات سرقة دراجات نارية منها بلاغ من "إبراهيم ا م م ا" ٢٢ سنة عامل، ومقسم بندر طلخا باكتشافه سرقة دراجته النارية (بدون لوحات معدنية) ماركة دايون أحمر اللون. شاسيه رقم ١٣٦٣٠٤٦ - موتور رقم ٣٢٥٧٥٤٨ - حال توقفها أمام منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٦٠٣٢ / ٢٠٢٥ جنح مركز شرطة طلخا.

وحرر "سلطان ع ع س" ٤٠ عامل، ومقيم قرية كفر الطويلة مركز طلخا، باكتشافه سرقة دراجته النارية (بدون لوحات معدنية) ماركة هوجان أحمر اللون شاسيه رقم ٥٨١٦۰۷۸۷۰ - موتور رقم ٨٣٤٠٧٢٤٥ - حال توقفها أمام منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٣٦٣ / ۲۰۲۵ جنح مركز شرطة طلخا.



كما حرر المواطن "عبد العظيم ع ا" ٤٦ سنة سائق، ومقيم قرية جوجر - مركز طلخا باكتشافه سرقة دراجته النارية تحمل لوحات " دم | ٢٤٩٧ " ماركة هوجان نبيتي اللون. شاسيه رقم ٩٥١٤٤٤٣٨٠ - موتور رقم ٥٣٤٨٩٣١ - حال توقفها أمام أرضه الزراعية بذات القرية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۹۹۱ / ۲۰۲۵ جنح مركز شرطة طلخا..



وبلاغ آخر من المواطن "محمد ص ط ا" ٤٠ سنة فني بشركة الدلتا للأسمدة، ومقيم قرية كفور العرب مركز طلخا.. باكتشافه سرقة دراجته النارية تحمل لوحات "د ف أ ١٦٩٢" ماركة دايون أحمراللون، شاسيه رقم ۹۸۱٥٤٤٠٦٢ - موتور رقم ۸۳۰۵۹۲۲۳ - حال توقفها أمام عمله ببندر طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۹۹۸ / ۲۰۲۵ جنح مركز شرطة طلخا

وتبلغ لمركز شرطة طلخا من المواطن "أحمد م ع خ" ۳۱ سنة عامل دليفري ومقيم قرية جودر - مركز طلخا... باكتشافه سرقة دراجته النارية - تحمل لوحات “ دو هـ ۳۱۵۸” ماركة دايون أحمر اللون - شاسيه رقم ۲۱۶۸۸۲۷ - موتور رقم ٢١١٠٤٣٦٠١٤ - حال توقفها أمام منزله. وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٦٨٥ / ۲۰۲٥ جنح مركز طلخا

أسماء التشكيل العصابي المتخصص في سرقة الدراجات النارية

وبتكثيف الجهود في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال ضبط العناصر الإجرامية المتخصصة في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف قطاع الأمن العام، العميد رئيس قسم المباحث الجنائية ضم ضباط مباحث مركز شرطة طلخا

وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابي ضم كلا من مسجل شقى خطر سرقات 871 فئة " ب " سرقة بالإكراه وزبان سعد محمد أحمد 21 سنة عاطل، والسابق اتهامه في 17 قضية شروع في سرقة - سرقة متنوعة - سرقة بالإكراه - شروع في قتل اتجار مخدرات وسلاح ناري، سرقة محتويات شقة - سلاح أبيض (آخرها القضية رقم ٢٠٢٥/١٣٦١٤ جنح مركز طلخا " سرقة محتويات شقة ".

وشقيقه محمود سعد زبان محمد أحمد 32 سنة عاطل.. السابق اتهامه في 22 قضية شروع في سرقة - سرقة متنوعة - سرقة مسكن - اتجار مخدرات وسلاح ناري - شروع في قتل ضرب - سلاح أبيض (آخرها القضية رقم ۲۰۲٤/١٤٦٢٣ جنح مركز طلخا " ضرب ". ويقيمان بندر طلخا.

التشكيل بزعامة الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالمغافلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة المشار إليها وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع أخرى.

وبالفحص تبين التصرف في المسروقات ببيعها للمدعو "عبد المنعم م ع ح " ۲۵ سنة عاطل ومقيم قرية بطرة - مركز طلخا والسابق اتهامه في۲ قضية ( مخدرات وسلاح ناري) آخرها القضية رقم ۲۰۲٤/١١٦٨١ جنح مركز طلخا " اتجار مخدرات وسلاح ناري " أمكن ضبطه، وتبين أنه سيئ النية وأنها من متحصلات جرائم سرقة.

التشكيل اعترف بارتكاب جرائم أخري وهي بلاغ المواطن “على ا أ ش” 38 سنة كهربائي، ومقيم قرية ميت عساس مرکز سمنود - الغربية.. باكتشافه سرقة دراجته النارية تحمل لوحات " ع ب ل ۸۱۳٦ ماركة هوجان - أحمر اللون - شاسيه رقم ۱۳۱۱٤۰۳ - موتور رقم ١١٤٢٤٣٩٧ حال توقعها أمام منزل أهلية زوجته ببندر طلخا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۸۸۲٦ / ۲۰۲۵ جنح مركز شرطة طلخا.

وكذلك بلاغ المواطن "رضا ا ع م" 40 سنة عامل زراعي، ومقيم قرية دميرة - مركز طلخا باكتشافه سرقة دراجته النارية (بدون لوحات معدنية) ماركة دايون أسود اللون شاسيه رقم ٤٠٤٤١٩٥ - موتور رقم ١٤٥٤١٣٦ - حال توقفها أمام منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱٤۱۲۳ / ۲۰۲۵ جنح مركز شرطة طلخا.

وأيضا بلاغ المواطن "مبروك ح م ع" 63 سنة كهربائي، ومقيم قرية بطرة - مركز طلخا باكتشافه سرقة دراجته النارية تحمل لوحات "د ط ن ٢٧٥٩ " ماركة هوجان أسود اللون شاسيه رقم ٩٦١٥٩٦١٧٥ - موتور رقم ٦٠٦٦٦٠١٨ - حال توقفها أمام منزله، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۹۷۷۸ / ۲۰۲۵ جنح مركز شرطة طلخا.



بإرشادهم تم ضبط والتحفظ على المضبوطات وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

