شدد على منع عودة الإشغالات مرة أخرى، محافظ القاهرة يتابع تطوير ميدان رمسيس

لليوم الثاني على التوالي، تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال نقل مواقف السيارات العشوائية للموقف الجديد، ونقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة بهدف إعادة الانضباط للمنطقة، وذلك فى إطار جهود الدولة لاعادة تخطيط الميدان.

وأشرف محافظ القاهرة على أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، واستعواض التالف منها.

كما تفقد سلم المشاة بالميدان وطالب بسرعة رفع كفاءته، مؤكدًا أنه سيتم عمل حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان، مع عمل صيانة لاشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.