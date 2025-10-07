الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شدد على منع عودة الإشغالات مرة أخرى، محافظ القاهرة يتابع تطوير ميدان رمسيس

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
ads

لليوم الثاني على التوالي، تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، المنطقة المحيطة بميدان رمسيس لمتابعة أعمال نقل مواقف السيارات العشوائية للموقف الجديد، ونقل الباعة الجائلين لأماكن بديلة بهدف إعادة الانضباط للمنطقة، وذلك فى إطار جهود الدولة لاعادة تخطيط الميدان.

محافظ القاهرة يتفقد ميدان رمسيس ويوجه بتكثيف الحملات لإعادة الانضباط للمنطقة

محافظ القاهرة يكشف موعد انتهاء عمل لجان تقييم الإيجار القديم

وأشرف محافظ القاهرة على أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء، واستعواض التالف منها.

كما تفقد سلم المشاة بالميدان وطالب بسرعة رفع كفاءته، مؤكدًا أنه سيتم عمل حملات يومية لحين إعادة الانضباط للمنطقة.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة.

وشدد محافظ القاهرة على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى والحفاظ على الشكل الحضارى للمكان، مع عمل صيانة لاشارات المرور، وأعمدة الإنارة، والأسوار الحديدية، وزيادة المسطحات الخضراء فى الميدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة د إبراهيم صابر محافظ القاهرة محافظ القاهرة ميدان رمسيس

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يفتتح معهد التمريض بمستشفى روض الفرج

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

منسوب بحيرة سد النهضة ينخفض، وباحث بالشأن الإفريقي: خلال أيام تدفقات النيل تصل للسد العالي

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

وداع يليق بالعلماء، 12 صورة توثق اللحظات الأخيرة للدكتور أحمد عمر هاشم في الجامع الأزهر

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى وفاته الـ71، أبرز المعلومات عن الإمام عبد الحميد سليم شيخ الأزهر الأسبق

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بمشاكل وصعوبات قادمة

الخشت ناعيا أحمد عمر هاشم: أفنى حياته في خدمة السنة النبوية وعلومها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads