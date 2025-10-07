الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

اجتماع تنسيقى عربي روسي على مستوى السفراء تحضيرا للقمة المشتركة

الجامعة العربية،
الجامعة العربية، فيتو

عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، اجتماع لجنة كبار المسئولين العربي- الروسي المشترك في إطار التحضير للقمة العربية الروسية الأولى والمقرر عقدها بمدينة موسكو في روسيا الاتحادية يوم 15 أكتوبر الجارى.

ترتيبات انعقاد القمة العربية – الروسية 

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون السياسية) أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة لكل من السفير والمندوب الدائم لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية الدكتور قحطان طه خلف (رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى القمة)، والسفير ألكسندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، والسفير د كتور خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون السياسية الدولية عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد التشاور بين الرئاسة -العراق- والأمانة العامة لبحث ترتيبات انعقاد القمة العربية – الروسية الأولى والدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي-الروسي على المستوى الوزاري، وكذلك للاتفاق على الصيغ النهائية لمشاريع الوثائق المقرر صدورها وهي "البيان الختامي" و"خطة العمل لتنفيذ مبادئ وأهداف منتدى التعاون العربى الروسى خلال الفترة 2026-2028".

مواقف روسيا الداعمة للعديد من القضايا العربية

واكد السفير خالد بن محمد منزلاوى، بأهمية تلك الفعاليات نظرًا لثقل الدور الروسي كقوة كبرى ومواقفه الداعمة للعديد من القضايا العربية فى المنظمات الدولية، وكذلك للبحث فى سبل توطيد العلاقات العربية الروسية فى المجالات الاقتصادية والثقافية.

