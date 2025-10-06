أبو الغيط يحتفل بترجمات عالمية لكتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"

تعقد يوم الثلاثاء الموافق السابع من أكتوبر بمقر الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية ندوة احتفالية بمناسبة إطلاق سبع ترجمات عالمية لكتابي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، وتعقد الندوة بالتعاون مع دار نشر الكتابين.



جدير بالذكر أن الكتابين قد تُرجما إلى سبع لغات هي الإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإيطالية والرومانية والإسبانية.



وتشمل الاحتفالية ندوة يتحدث خلالها أحمد أبو الغيط عن كتابيه اللذين يعكسان تجربة دبلوماسية امتدت على مدى أكثر من نصف قرن، حيث يُشارك في الندوة عدد من الدبلوماسيين والأكاديميين والمثقفين والصحافيين.



ويتناول كتاب "شاهد على الحرب والسلام محطات مهمة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والتي كان أبو الغيط شاهدًا عليها بشكل مباشر طوال مسیرة عمله الدبلوماسي، حيث يستعيد الأمين العام للجامعة بعض هذه المنعطفات لا سيما مع حلول ذكرى نصر أكتوبر المجيد هذه الأيام.



كما يسرد كتاب "شهادتي" تفاصيل وكواليس العمل الدبلوماسي التي عايشها أبو الغيط كوزير لخارجية لمدة مصر سبع سنوات، خلال مرحلة مفصلية من تاريخ مصر وتاريخ المنطقة الحديث (٢٠٠٤-٢٠١١).



