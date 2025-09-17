الأربعاء 17 سبتمبر 2025
خارج الحدود

أبو الغيط يحذر من التبعات الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على غزة

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، من التبعات الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، مؤكدًا أن العملية العسكرية الأخيرة "تعكس تهورًا بلا حدود" من جانب الاحتلال.

كارثة إنسانية وخرق للقانون الدولي

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق المكتظة بالسكان يفاقم الكارثة الإنسانية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وطالب الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار الوضع قد يدفع المنطقة إلى تصعيد شامل.

دعم الموقف الفلسطيني

وأكد أن الجامعة العربية ستواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والعمل على حشد الدعم الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق حل الدولتين.

