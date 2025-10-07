الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عزاء ثانٍ للدكتور أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة غدًا

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
ads

أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن إقامة عزاء الفقيد، اليوم، بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر  بمحافظة الشرقية، على أن يقام عزاء ثاني له غدًا الأربعاء  عقب صلاة المغرب بقاعتي الروضة والكوثر  بمسجد الشرطة بالتجمع عقب صلاة المغرب.

 

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم 

وشيّع الآلاف من محبي وطلّاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، جثمانه الطاهر من الجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، وسط حضور واسع لقيادات الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وشهدت أروقة الجامع الأزهر لحظات مفعمة بالحزن والدعاء، حيث حرص المشاركون من العلماء والطلاب والمحبين على التضرع إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه من علمٍ ودعوةٍ وخدمةٍ للأزهر الشريف.

اللحظات الأخيرة لوداع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر 

وعقب أداء صلاة الجنازة، أحاطت الجموع بجثمان الفقيد مودّعةً أحد رموز الأزهر وركنًا من أركان الوسطية والعلم، قبل أن يُنقل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسط استمرار حالة الحزن التي خيّمت على محبيه وتلامذته الذين أجمعوا على أنه كان "عالمًا عاش للأزهر وبالأزهر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر أروقة الجامع الأزهر الأزهر الشريف الازهر رئيس جامعة الأزهر شيخ الأزهر الشريف

مواد متعلقة

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

بحضور الإمام الأكبر، الآلاف يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

رئيس قضايا الدولة ناعيا أحمد عمر هاشم: نبراس من منابر الفكر الإسلامى

الأكثر قراءة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

عزاء ثانٍ للدكتور أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة غدًا

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حكاية الخصمين مع سيدنا داود وأسرار سجوده في "ص"

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads