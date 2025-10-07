عزاء ثانٍ للدكتور أحمد عمر هاشم بمسجد الشرطة غدًا

أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن إقامة عزاء الفقيد، اليوم، بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر بمحافظة الشرقية، على أن يقام عزاء ثاني له غدًا الأربعاء عقب صلاة المغرب بقاعتي الروضة والكوثر بمسجد الشرطة بالتجمع عقب صلاة المغرب.

صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

وشيّع الآلاف من محبي وطلّاب الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، جثمانه الطاهر من الجامع الأزهر الشريف عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، وسط حضور واسع لقيادات الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية، يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وشهدت أروقة الجامع الأزهر لحظات مفعمة بالحزن والدعاء، حيث حرص المشاركون من العلماء والطلاب والمحبين على التضرع إلى الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه من علمٍ ودعوةٍ وخدمةٍ للأزهر الشريف.

اللحظات الأخيرة لوداع جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر

وعقب أداء صلاة الجنازة، أحاطت الجموع بجثمان الفقيد مودّعةً أحد رموز الأزهر وركنًا من أركان الوسطية والعلم، قبل أن يُنقل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية، وسط استمرار حالة الحزن التي خيّمت على محبيه وتلامذته الذين أجمعوا على أنه كان "عالمًا عاش للأزهر وبالأزهر".

