رئيس قضايا الدولة ناعيا أحمد عمر هاشم: نبراس من منابر الفكر الإسلامى

تقدم رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين مدكور، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري الهيئة وأعضائها كافة، بخالص العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم.

خسرت الأمة الإسلامية بوفاة أحمد عمر هاشم علمًا من أعلامها

وأضاف مدكور: “لقد خسرت الأمة الإسلامية بوفاة أحمد عمر هاشم علمًا من أعلامها، ورجلًا من رجالها المخلصين، ترك إرثًا علميًا وأخلاقيًا سيظل خالدًا في قلوبنا وذاكرتنا، فقد كان رحمه الله علمًا من أعلام العلم والدعوة، ونبراسًا من منابر الفكر الإسلامي المستنير”.

ولفت إلى أن عمر هاشم وهب حياته لخدمة العلم وطلابه، وتخرج على يديه أجيال من الدعاة والعلماء، وكان له دور بارز في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ممثلًا بذلك روح الأزهر الشريف ورسالته الخالدة.

واختتم: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

