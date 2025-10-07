الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رئيس قضايا الدولة ناعيا أحمد عمر هاشم: نبراس من منابر الفكر الإسلامى

أحمد عمر هاشم، فيتو
أحمد عمر هاشم، فيتو

تقدم رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار حسين مدكور، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مستشاري الهيئة وأعضائها كافة، بخالص العزاء وأحر المواساة لأسرة الفقيد الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم.

خسرت الأمة الإسلامية بوفاة أحمد عمر هاشم علمًا من أعلامها

 وأضاف مدكور: “لقد خسرت الأمة الإسلامية بوفاة أحمد عمر هاشم علمًا من أعلامها، ورجلًا من رجالها المخلصين، ترك إرثًا علميًا وأخلاقيًا سيظل خالدًا في قلوبنا وذاكرتنا، فقد كان رحمه الله علمًا من أعلام العلم والدعوة، ونبراسًا من منابر الفكر الإسلامي المستنير”.

ولفت إلى أن عمر هاشم وهب حياته لخدمة العلم وطلابه، وتخرج على يديه أجيال من الدعاة والعلماء، وكان له دور بارز في نشر الفكر الوسطي المعتدل، ممثلًا بذلك روح الأزهر الشريف ورسالته الخالدة.

واختتم: “نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور احمد عمر هاشم قضايا الدولة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار حسين مدكور الشيخ عمر هاشم

مواد متعلقة

مصطفى شعبان ينعى أحمد عمر هاشم: ترك سيرة عطرة وميراثا من الحكمة والعطاء والاعتدال

رئيس الشيوخ ناعيا أحمد عمر هاشم: قدم مسيرة عطاء حافلة لدينه ووطنه

الأكثر قراءة

تجهيزات دفن جثمان أحمد عمر هاشم بجوار مؤسس الطريقة الهاشمية الخلوتية (فيديو وصور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

"رجع ومعاه ناس بسنج ومطاوي"، النيابة تستمع لأقوال الشهود في مشاجرة عصام صاصا

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بالقاهرة لتنفيذ مشروع تطوير ميدان القبة

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

بحضور الإمام الأكبر، المئات يؤدون صلاة الجنازة على أحمد عمر هاشم بالجامع الأزهر (فيديو وصور)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads