بينهم امرأة، فيفا يعين 3 جزائريين في مناصب مهمة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن تعيين ثلاثة من مسئولي الاتحاد الجزائري للعبة ضمن مختلف لجانه التنفيذية في استراتيجية الفيفا لتطوير كرة القدم في العالم.

ثلاثي جزائري في مناصب مهمة بالفيفا

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا قال فيه إن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والأمين العام والمديرة المالية سيكونون رسميا ضمن لجان الفيفا.

وبحسب المصدر ذاته، تم تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نائبا لرئيس لجنة الملاعب والأمن للفيفا.

كما تم تعيين الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم، نذير بوزناد، عضوا في لجنة كرة القدم داخل القاعات، والتحقت سليمة بن عيستي، مديرة المالية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم، بفريق الفيفا للاستشارات التجارية والتسويق.

وتعد سليمة بن عيستي أول إمرأة جزائرية تتولى منصبا مهما في الهيكل الدولي الأول المشرف على اللعبة الشعبية الأولى.

واعتبرت الأوساط الكروية الجزائرية أن تعيين وليد صادي ونذير بوزناد وسليمة بن عيستي يعدّ خطوة إضافة لتعزيز حضور المسؤولين الجزائريين داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

منتخب الجزائر على أعتاب مونديال 2026

بالتوازي مع نيل مسئولي الاتحاد الجزائري لكرة القدم مناصب مهمة في الفيفا، سيكون المنتخب الأول مساء الخميس على موعد مع خوض مباراة حاسمة أمام الصومال في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويستضيف رفاق رياض محرز في العاصمة الجزائر منتخب الصومال (صاحب المركز الأخير) وذلك في الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة السابعة، قبل ملاقاة أوغندا أيضا في الجزائر يوم 14 من الشهر الجاري لحساب الجولة العاشرة والختامية للتصفيات.

وفي حال الفوز في مباراة واحدة سيتأهل المنتخب الجزائري، الذي يتصدر حاليا ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة، رسميا لنهائيات كأس العالم 2026.

وتشارك الجزائر خلال الفترة المقبلة في كأس العرب (قطر 2025) وكأس أمم إفريقيا (المغرب 2025).

