الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس لمحكمة الجنايات

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة عين شمس لمحكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب العقار لقيامة بالحفر أسفله وخوفهم من انهيار العقار  بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين ان 3 عاطلين يقومون بالحفر اسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثروا على حفرة عمقها متر وأتربة.

واعترف المتهمون بمزاولتهم نشاطا إجراميا والحفر والتنقيب عن الآثار بقصد تحقيق مكاسب سريعة غير مشروعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة عين شمس منطقة عين شمس التنقيب عن الآثار في عين شمس مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: إصابة 5 أشخاص في حريق داخل عقار بشبرا الخيمة.. الداخلية تكشف حقيقة التنقيب عن الآثار داخل مدرسة بالمنيا.. وضبط شاب تجرد من ملابسه أمام سيدة في الهرم

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المشدد 5 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

الأكثر قراءة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

مقطع صادم، صاحب محل يشعل النار في بضاعة سيدة فقيرة لمنعها من الجلوس أمامه (فيديو)

في مشهد مهيب، وداع مؤثر للدكتور أحمد عمر هاشم من الجامع الأزهر بحضور الآلاف من محبيه (صور)

إهداء من المدينة المنورة، كفن الدكتور أحمد عمر هاشم مكتوب عليه سورة يس (صور)

بي بي سي: محمد صلاح يسبب مشكلة في كتيبة ليفربول

حقيقة عرض علم إسرائيل داخل مدرسة بريطانية بالجيزة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حكاية الخصمين مع سيدنا داود وأسرار سجوده في "ص"

الإفتاء توضح أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads