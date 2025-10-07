إحالة 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في عين شمس لمحكمة الجنايات

أمرت نيابة عين شمس بإحالة 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكنى في منطقة عين شمس لمحكمة الجنايات.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من سكان عقار يفيد بتضررهم من صاحب العقار لقيامة بالحفر أسفله وخوفهم من انهيار العقار بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين ان 3 عاطلين يقومون بالحفر اسفل العقار بقصد التنقيب عن الآثار، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في ضبطهم وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثروا على حفرة عمقها متر وأتربة.

واعترف المتهمون بمزاولتهم نشاطا إجراميا والحفر والتنقيب عن الآثار بقصد تحقيق مكاسب سريعة غير مشروعة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

