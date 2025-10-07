افتتاح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي بالغربية

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد ضمن خطة العام المالي 2024/2025 بتكلفة بلغت 797,900 جنيه.

جاء ذلك في إطار فعاليات اليوم السابع من “أسبوع الخير” الذي تنظمه المحافظة احتفالًا بعيدها القومي الـ227 والذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تأكيدًا على استمرار مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

حضر الافتتاح كل من: العميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

وخلال الافتتاح أكد محافظ الغربية، أن هذا المشروع يجسد رؤية الدولة في دعم قطاع الشباب والرياضة باعتبارهما ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن “أسبوع الخير” يأتي هذا العام ليكون احتفالية شاملة تجمع بين التنمية والإنجاز وفرحة المواطنين بالعيد القومي، مؤكدًا أن افتتاح الملعب القانوني الجديد بنادي السنطة الرياضي يمثل إضافة قوية للبنية التحتية الرياضية بالمحافظة.

وأضاف اللواء الجندي أن محافظة الغربية ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بجميع المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن مشروعات “أسبوع الخير” تعكس حجم الجهد المبذول على أرض الواقع لخدمة أبناء المحافظة ورفع جودة الحياة لهم.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ أرضية الملعب وأشاد بجودة التنفيذ ودقة العمل، كما حرص على تهنئة لاعبي نادي السنطة الرياضي والجهاز الفني، مشيدًا بما يقدمه النادي من أداء متميز في مختلف البطولات ومتمنيًا لهم استمرار التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن “الرياضة ليست مجرد منافسة بل أسلوب حياة وغرس لقيم الانتماء والروح الوطنية".

شهد الافتتاح حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أهالي السنطة الذين عبروا عن فرحتهم بافتتاح الصرح الرياضي الجديد في يوم العيد القومي، معربين عن تقديرهم لاهتمام المحافظة بتطوير منشآتهم الرياضية ودعم الشباب، والتقطوا الصور التذكارية مع المحافظ في أجواء غمرتها الفرحة والفخر بتاريخ الغربية وإنجازاتها المتواصلة.

