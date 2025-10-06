أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسماع دوي انفجار عنيف في المناطق الجنوبية الغربية من مدينة غزة.

لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة

وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، في بيان صادر عنها أمس الأحد: إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة، وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وزعمت حكومة الاحتلال أن الجيش يمكنه مواصلة العمليات في غزة لأغراض دفاعية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة، الأحد: إن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة رغم الإعلان عن خطة ترامب.

