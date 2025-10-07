استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

وصل منذ قليل جثمان الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إلى الجامع الأزهر، استعدادًا لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل أن يغادر الجثمان إلى مسقط رأسه في محافظة الشرقية لدفنه.

موعد ومكان صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بإذن الله اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

ومن المقرر أن يقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر ويوم الخميس بمدينة القاهرة.

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم منشورًا جاء فيه: "بقلوب يملؤها الإيمان والرضا بقضاء الله ننعى إلى العالم العربي والإسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ.د. أحمد عمر هاشم.

نسأل الله أن يبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

تدهور الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

وشهدت الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تدهورًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة.

وقبل ساعات، نشرت الصفحة الرسمية للعالم الجليل: «نرجو من الجميع الدعاء بصدقٍ وخالص النية لفضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم بأن يمنَّ الله عليه بالشفاء العاجل ويُلبسه ثوب الصحة والعافية، ويُعيده إلى ميادين العلم والدعوة سالمًا معافى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم اشفِ عبدك د. أحمد عمر هاشم شفاءً لا يغادر سقمًا، واجعل ما أصابه كفارةً ورفعةً في الدرجات، فإن الدعاء يغير».

ولقي المنشور تفاعلًا واسعًا من محبي الدكتور أحمد عمر هاشم وتلاميذه ومتابعيه من مختلف الدول، حيث امتلأت التعليقات بالدعوات الصادقة له بالشفاء والعودة إلى نشاطه العلمي والدعوي المعروف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.