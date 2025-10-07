مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

توفي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، بعد رحلة صراع مع المرض.

مواقف إنسانية ترصد علاقة الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

تبرز فيتو مواقف إنسانية ترصد علاقة الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم:

- توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محل جلوس الدكتور أحمد عمر هاشم من كبار علماء الأزهر الشريف وذلك خلال احتفاليات وزارة الأوقاف بليلة القدر والمولد النبوى الشريف.

الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر

- كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق كما حرص الرئيس السيسي على النزول من المنصة خلال احتفال المولد النبوي الشريف لتكريم هاشم وتقبيل رأسه.

- صافح الرئيس السيسي الدكتور أحمد عمر هاشم فور دخول الرئيس قاعة احتفاليتي ليلة القدر والمولد النبوى الشريف حيث اطمأن الرئيس السيسي على صحته وذلك عقب خروجه آنذاك من المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به.

- وجه الرئيس السيسي تحية خاصة إلى الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أثناء كلمته باحتفالية المولد النبوي التي عقدتها وزارة الأوقاف مؤخرا حيث حرص الرئيس السيسي على تحية الدكتور أحمد عمر هاشم والذي ظهر على كرسي متحرك أثناء احتفاليتي وزارة الأوقاف بليلة القدر والمولد النبوي الشريف حيث دار بينه بين الرئيس السيسي حوار ودي قصير فقد حرص الرئيس على الذهاب إليه والتحدث معه عقب إلقاء كلمته كما حرص الرئيس على مصافحته بعد انتهاء الاحتفال.

الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

- علق الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية خاصة له أثناء كلمته، قائلا: "تحية الرئيس السيسي لي تبرهن بصدق أنه يحب العلم والعلماء وله حاسة دقيقة وعميقة في معالجة ما ينبغي أن يقوم به العلماء في هذه المرحلة وهذا ما أوضحه في كلمته".

وتابع: "شكرا للرئيس السيسي علي حبه وتقديره للعلم والعلماء ولا يكفى أن نشكره بألسنتنا ولكننا ندعو الله ان يحفظه ويديم عليه نعمة التوفيق لما فيه الخير والازدهار".

وأكمل: "من شدة تواضعه أنه جاءنا وانا جالس ولم يرد لي أن أقف وهو يعلم أن الرسالة التي قمنا ونقوم به سنسأل عنها أمام الله".

وأردف: "دورنا أن ننقذ اوطاننا من الفكر الملوث والثقافة الظلامية التي انتشرت ولا تزال تنتشر وقدمت موسوعة من 1000 الأحاديث الصحيحة ستنشر قريبا وهي أكبر رد على الذين يستغلون بعض الأحاديث وينسبوها للرسول ظلما وعدوانا".

واستطرد: "يجب أن نستجيب لدعوة الرئيس لبناء وعي كامل من أجل أن يذهب الظلام والفكر الملوث واقترح أن تعود جلسات الحوار التي خضناها في الثمانينيات حين كان برنامج ندوة الرأي".

- وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، مؤخرا خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لعنايته بعلماء الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، حيث وجه بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، من مالطا إلى مصر، حيث كان العالم الجليل في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لجهود الحثيثة في متابعة حالة الدكتور أحمد عمر هاشم؛ حيث بادر فضيلته فور علمه بتطور حالته الصحية بالتواصل مع رئاسة الجمهورية، والسفارة المصرية في مالطا؛ لإعادته إلى القاهرة، مؤكدًا أن الإمام الطيب يقف دائما بجوار أبناء الأزهر وعلمائه في الشدائد.

وأوضح رئيس الجامعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما عرض عليه فضيلة الإمام الأكبر الأمر، وافق مباشرةً على إرسال طائرة مجهزة طبيًّا لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم إلى مصر للعلاج، لافتًا إلى أن هذا الموقف النبيل يعكس عناية رئيس الجمهورية بالعلم والعلماء.

نشأة الدكتور أحمد عمر هاشم



نشأ الدكتور أحمد عمر هاشم في أسرة معروفة تشتهر بالصلاح والنسب الشريف، حيث يعود نسبه إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من مواليد 6 من شهر فبراير عام 1941م، في قرية تسمى "أبوهاشم" نسبة إلى عائلته، وهي تتبع قرية بني عامر بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية.

كان الأب حريصًا على أن ينشئه على حب العلم والعلماء والصالحين، فحفظ القرآن الكريم في كتّاب قرية الشيخ أبوهاشم، وبعد أن أتم حفظ كتاب الله التحق بمعهد الزقازيق الديني، وتدرج في مراحل تعليمه حتى تخرج في كلية أصول الدين عام 1961.

وفى عام 1967، حصل على الإجازة العالمية، ثم عين معيدًا بقسم الحديث في كلية أصول الدين، وحصل على الماجستير في الحديث وعلومه عام 1969، كما حاز على درجة الدكتوراه في نفس التخصص، ليصبح أستاذًا للحديث وعلومه منذ عام 1983.



- كان الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أكد أن تجديد الخطاب الديني أمر واجب ومطلوب والتجديد الديني سنة حيث يبعث الله للأمة من يجدد لها دينها.

وقال: “خذ حرية تفكيرك كما تشاء ولا يمكن التطاول على الذات الإلهية”.

وأضاف: “التفكير يكون للبناء وليس الهدم والتشكيك، وأنا مرتاح لمصادرتي رواية وليمة أعشاب البحر التي كانت تتطاول على ذات الإلهية”.

وتابع أحمد عمر هاشم: الرئيس السيسي يتسم بالصدق الحقيقي في إيمانه وحبه لعقيدته وحبه للعلماء وهذا رمز تقديري لأهل العلم والعلماء ويجعلنا مطمئنين ولا نخاف لأنه معنا».

