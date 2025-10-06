البنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال يعلنان إتمام سابع إصدار سندات توريق لصالح شركة حالا

أعلن البنك التجاري الدولي-مصر(CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مصر وذلك بالتعاون مع شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بإتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي، بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري، بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 8 مليار جنيه على ثلاث سنوات بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس قاموا بدور ضامني التغطية.

وتم طرح الإصدار على خمسة شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد:

-تبلغ قيمة الشريحة الأولى 995.5 مليار جنيه ومدتها 6 شهرا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

- تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.06 مليار جنيه ومدتها 12 شهرًا، وتصنيفها الائتماني P1من شركة (MERIS)

-تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 648.9 مليون جنيه ومدتها 18 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS)

-تبلغ قيمة الشريحة الرابعة 351.8 مليون جنيه ومدتها 24 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS)

-تبلغ قيمة الشريحة الخامسة 358.5 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A- من شركة (MERIS)

في هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، يأتي هذا الإصدار ليعكس التزام البنك التجاري الدولي بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموًا متسارعًا ويساهم في تنشيط حركة السوق. ومن خلال دورنا كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين، نحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا المجال.

من جانبه، أضاف عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة لدعم قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعد من أكثر القطاعات نموًا وأهمية في تعزيز القوة الشرائية للمستهلك المصري ودفع عجلة النمو الاقتصادي. ويسعدنا ان نساهم في هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد وتدعم الشمول المالي في مصر

وأعربت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بـ CIB عن سعادتها بإتمام هذا الإصدار مشيرةً إلى أن نجاح الإصدار السابع لسندات التوريق يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة. وتأتي هذه الصفقة تتويجًا للخبرات المتراكمة لدى CIB في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب، مما يؤكد على دور البنك كمستشار وشريك مالي موثوق به في السوق المصري.



فيما أكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بـ CIB، على اعتزازها بإتمام هذا الإصدار حيث يُجسد هذا التعاون التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي وقد أعربت عن شكرها لجميع أطراف عملية الإصدار على جهودهم التي ساهمت في نجاح الإصدار.

