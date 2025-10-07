نجاح جراحة دقيقة لطفل مصاب بكسر في الفك السفلي بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية، في إجراء عملية دقيقة لطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، بعد إصابته في حادث سير نتج عنه كسر بالفك السفلي، وذلك في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالدقهلية على تقديم خدمات طبية متخصصة وفقًا لأعلى معايير الأمان والجودة.

وأوضح الأطباء أن الكشف المبدئي أظهر عدم تماثل في الوجه وخللًا في تطابق الأسنان والعضة مع وجود كدمات بالوجه، وبناءً عليه تم إجراء أشعة مقطعية للفكين التي أكدت وجود كسر في الفك السفلي يصل إلى الحافة السفلية من الجهة اليمنى.



تثبيت الفكين العلوي والسفلي بواسطة مسامير وأسلاك لاستعادة التطابق

وقد تم تجهيز المريض وإجراء العملية تحت التخدير الكلي، حيث قام الفريق الطبي بتثبيت الفكين العلوي والسفلي بواسطة مسامير وأسلاك لاستعادة التطابق الأمثل للأسنان، تلا ذلك تثبيت الكسر بشرائح تيتانيوم ومسامير عظمية مناسبة للحالة، مع الحرص على الحفاظ على العصب الحسي المغذي لمنطقة الذقن والشفاه.

وأكد الفريق الطبي أن العملية تمت بنجاح تام دون مضاعفات أو حدوث تنميل، وفي بيئة جراحية مجهزة بالكامل طبقًا لأعلى معايير الأمان الطبي، مشيرين إلى أن حالة الطفل تحسنت بصورة ممتازة بعد الجراحة من حيث تطابق الأسنان وتماثل شكل الوجه بعد تثبيت الكسر، ويخضع حاليًا للمتابعة داخل القسم الداخلي بالمستشفى.

التعامل بكفاءة مع الحالات الحرجة ودقة الأداء الجراحي

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لجهود الفريق الطبي بالمستشفى، بقيادة الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى مشيدًا بقدرتهم على التعامل بكفاءة مع الحالات الحرجة ودقة الأداء الجراحي، مؤكدًا أن القطاع الطبي بالمحافظة يشهد طفرة نوعية بفضل دعم القيادة السياسية ووزارة الصحة.

كما صرّح الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي، أن هذا النجاح يعكس مستوى التدريب والخبرة لدى الفرق الطبية بالمستشفيات العامة، مؤكدًا أن مستشفى السنبلاوين العام أصبحت نموذجًا يحتذى به في الجراحات الدقيقة، بفضل التجهيزات الحديثة والمتابعة المستمرة من المديرية.

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية: الدكتور محمد مختار مدرس جراحة وجه وفكين بجامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد أبو فندي أخصائي جراحة وجه وفكين، الدكتور عمرو فتحي أخصائي التخدير،الممرضة داليا محمد تمريض العمليات

