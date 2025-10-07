طب قصر العيني تنظم ورشة عمل حول قياس التنفس (صور)

نظمت وحدة اللياقة والتأهيل بكلية طب قصر العيني، بالتعاون مع شركة للأجهزة الطبية، ورشة عمل متخصصة بعنوان «إتقان قياس التنفس: التقنيات، التفسير، والتطبيقات السريرية».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في تقديم البرنامج العلمي الدكتورة سوسن فاروق هلال، أستاذ الطب المهني والبيئي ومدير وحدة اللياقة والتأهيل، والدكتورة غادة حسام الدين الشريف، أستاذ الطب المهني والبيئي ونائب مدير الوحدة، والدكتورة نهال حلمي، مدرس الطب المهني والبيئي، والدكتورة غادة سعيد حسين، زميل العلاج الطبيعي بوحدة اللياقة والتأهيل.

وأشار الدكتور عمر أحمد عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى ان

الورشة تعكس التزام الكلية بدورها المجتمعي، وحرصها على إعداد أجيال من الأطباء القادرين على مواكبة المستجدات العلمية."

فيما أوضحت الدكتورة سوسن فاروق هلال، مدير وحدة اللياقة والتأهيل بقصر العيني، أن وحدة اللياقة والتأهيل تعمل دائمًا على تقديم أنشطة تدريبية نوعية ترفع من كفاءة الأطباء وتثري خبراتهم العملية.

شهدت الورشة حضورًا لافتًا لـ 80 طبيب امتياز، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين من جامعات طنطا وعين شمس وأسيوط، فضلًا عن مجموعة من أطباء العلاج الطبيعي، مع مشاركة أساتذة قسم الطب المهني والبيئي بكلية الطب جامعة القاهرة، منهم:



الدكتورة إيناس فوزي جاب الله رئيس القسم، والدكتور محمد البشلاوي، والدكتورة داليا إسماعيل عطية الرئيس السابق للقسم ومدير وحدة اللياقة والتأهيل الأسبق، الدكتورة سحر فرحات، الدكتورة منال حسن أحمد مدير وحدة المخلفات، الدكتورة نيفين منصور، الدكتورة عائشة سمير نائب مدير المركز القومي للسموم، والدكتورة داليا عبد الحميد شاكر.

