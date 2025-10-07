وزارة الخارجية تنشر المناصب القيادية الرفيعة للمصريين فى المنظمات الدولية

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) الليلة الماضية الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، بأغلبية ساحقة.

المصريون الذين تولوا مناصب قيادية فى المنظمات الدولية

وبحسب بيان وزارة الخارجية، يضاف هذا الإنجاز الى سجل حافل من المصريين الذين تولوا مناصب قيادية فى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة على مدار عقود، وعلى رأسها منصب سكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ومدير عام برنامج البيئة العالمي UNEP، والمديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وغيرها.

كفاءة وجدارة الكوادر المصرية

ويعكس اختيار دبلوماسيين ومتخصصين مصريين لهذه المناصب الرفيعة كفاءة وجدارة الكوادر المصرية وقدرتها على تقديم إسهامات قيمة فى العمل متعدد الأطراف، وتقدير المجتمع الدولى لمكانة مصر ودورها الرائد فى دعم السلام والامن والاستقرار والتنمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.