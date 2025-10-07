الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وزارة الخارجية تنشر المناصب القيادية الرفيعة للمصريين فى المنظمات الدولية

الدكتور خالد العنانى،
الدكتور خالد العنانى، فيتو

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو) الليلة الماضية الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، بأغلبية ساحقة.

 المصريون الذين تولوا مناصب قيادية فى المنظمات الدولية

وبحسب بيان وزارة الخارجية، يضاف هذا الإنجاز الى سجل حافل من المصريين الذين تولوا مناصب قيادية فى المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة على مدار عقود، وعلى رأسها منصب سكرتير عام الأمم المتحدة، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، ومدير عام برنامج البيئة العالمي UNEP، والمديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، ومدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وغيرها.

 كفاءة وجدارة الكوادر المصرية 

ويعكس اختيار دبلوماسيين ومتخصصين مصريين لهذه المناصب الرفيعة كفاءة وجدارة الكوادر المصرية وقدرتها على تقديم إسهامات قيمة فى العمل متعدد الأطراف، وتقدير المجتمع الدولى لمكانة مصر ودورها الرائد فى دعم السلام والامن والاستقرار والتنمية.

