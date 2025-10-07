الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
خارج الحدود

سفير الكويت: فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو تقدير لدور مصر وعطائها الثقافي العريق

هنأ السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة الدكتور  خالد العناني بالثقة الكبيرة من مختلف دول العالم التي أهلته للفوز بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو أكبر منظمة دولية  معنية بالثقافة والفنون في العالم.

الرجل المناسب في المكان المناسب

وقال الغانم في تصريح للصحفيين: إن هذه الثقة الكبيرة تجسد تقدير العالم للشقيقة مصر واعترافه بدورها المحوري في الماضي والحاضر علي الصعيد الثقافي موضحا ان ما يملكه الدكتور خالد العناني من خبرات وقدرات إدارية وفكرية تجعله الرجل المناسب في المكان المناسب وهو ما يفسر شبه الإجماع على اختياره وفوزه من الجولة الأولى للتصويت وهو أمر يحدث لأول مرة منذ عقود طويلة.

 

مصر تمثل للعالم التاريخ العريق  والثقافة الإيجابية 

وقال الغانم: إن مصر تمثل للعالم التاريخ العريق والثقافة الإيجابية التي علمت البشرية مبادئ الحق والعدالة كما كانت ولا تزال منبعا للإبداع الفكري على الصعيد العربي  "ولا شك ان اختيار الدكتور العناني في هذا الموقع سوف يكون حافزا لتنشيط هذا العطاء وفتح آفاق جديدة امام الأجيال الجديدة لمواصلة الدور الأصيل لمصر كمركز للإشعاع وحاضنة للمواهب في سائر ميادين العمل الثقافي".

قناعة تامة بمؤهلات المرشح المصري 

ونوه سفير الكويت إلى المساندة العربية الكاملة لمساعي مصر للفوز برئاسة اليونسكو، قائلا “جاءت عن قناعة تامة بمؤهلات المرشح المصري وكفاءته الشخصية وقدرته علي إدارة هذه الهيئة الدولية الكبيرة في ظل تحديات صعبة تمر بها، ونجاح الدكتور خالد العناني في كافة المواقع التي تولاها من قبل إضافة إلى تصوراته وخططه التي عرضها لتنشيط أداء المنظمة في السنوات الأربع المقبلة تمهد الطريق لانطلاقة جديدة وتعيد الأمل في إظهار دور العمل الثقافي في نشر قيم المحبة والسلام والأخوة الإنسانية في العالم”.

السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة الدكتور خالد العناني

