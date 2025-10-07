الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل سرق صندوق تبرعات من مسجد بالزاوية

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس عاطل متهم بسرقة صندوق تبرعات من داخل مسجد بمنطقة الزاوية الحمراء، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم: إنه معتاد على سرقة المواطنين بأسلوب النشل بدائرة بمنطقة الزاوية الحمراء وخاصة السيدات، وذلك للإنفاق على متطلباته الشخصية وشراء مواد مخدرة.

وأضاف المتهم، أنه شاهد شيخ المسجد والعاملين يجمعون تبرعات من المواطنين ويضعونها في صندوق خشبي، وسمع من الأهالي أنها للإنفاق على الأطفال اليتامى ومساعدتهم، وكذلك لتجهيز الفتيات الفقيرات، فخطرت في ذهنه سرقته، قائلا: "كنت فاكره مال ملوش صاحب ومحدش هايبلغ وأتمسك".

سرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد

كان عامل المسجد قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بسرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد.

وجرى تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية للتوصل إلى هوية المتهم ومكان وجوده، وألقي القبض عليه، واقتيد إلى قسم الشرطة.

اعتراف المتهم

وأقر المتهم بسرقة الصندوق لشراء مواد مخدرة، وتمكن رجال الشرطة من الوصول إليه قبل فتح الصندوق وسرقة ما به من أموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنح الزاوية الحمراء منطقة الزاوية الحمراء سرقة صندوق الزكاة من داخل المسجد قسم شرطة الزاوية الحمراء

مواد متعلقة

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الموبايلات من المحال التجارية في السلام

سرقة جواز سفر ممفيس ديباي تؤجل انضمامه إلى منتخب هولندا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads